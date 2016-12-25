Lefkoşa’da Yine Uyuşturucu

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı Abdurrahman Karam tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor huzurda bulunan zanlı Abdurrahman Karam’ın alınan ihbar üzerine 24 Aralık tarihinde ikametgahında ve üzerinde yapılan aramada, yatak odasında bulunan bilgisayar masası çekmecesinde 1 paket yaklaşık 2 gram hintkeneviri, komodin çekmecesinde 10 ayrı paket şeklinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri ve giymekte olduğu ceketinde yapılan aramada ise 2 ayrı pakette yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis ayrıca yatak odasında bulunan dolap içerisinde üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassa terazi bulduklarını da ifade etti. Polis memuru Mustafa Zor zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini konu uyuşturucu maddelerin izahı istendiğinde ise 22 Aralık tarihinde bir kişinin yönlendirmesi ile Güney Kıbrıs’tan 28 gram olarak ithal ettiği itirafında bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve aranan bir şahsın olduğunu belirterek zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.