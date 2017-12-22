Lefkoşa’da yasadışı sanal bet iddiası

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

–Lefkoşa’da bir restoranın internetini kullanarak yasadışı bahis sitelerine giriş yaptığı tespit edilen zanlı Barış İnan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Yahya Suiçmez olayla ilgili bulguları aktardı. Suiçmez huzurda bulunan zanlı Barış İnan’ın Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sumi Restoran isimli iş yerinin müşterilerine açık olan internetini kullanarak oluşturmuş olduğu sanal para programı ile yasadışı sanal bet sitelerine sanal para sağladığı şüphesi ile tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında 6 bilgisayar, 18 cep telefonunun emare yapıldığını ayrıca para transferlerinin yapıldığı düşünülen 13 banka hesabının ise takibe alındığını söyledi. Polis çavuşu Yahya Suiçmez mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve alınan emarelerin ve banka dökümlerinin inceleneceğini belirterek tahkikat maksatlı zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.