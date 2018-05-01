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Lefkoşa’da Yarın Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyecek!

Lefkoşa’da yarın orta gerilim şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Lefkoşa’da Yarın Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyecek!

Lefkoşa’da yarın orta gerilim şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

01 Mayıs 2018 Salı 10:49
Lefkoşa’da Yarın Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyecek!

Lefkoşa’da yarın orta gerilim şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.
Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, 10.00-12.00 saatleri arasında, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Golden Tulip Otel’in elektriği, iki defa olmak üzere 5’er dakika süreyle kesilecek.
11.00-12.00 saatleri arasında ise Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün elektriği kesik olacak.
Açıklamada, zorunlu nedenlerden dolayı yapılacak elektrik kesintileri nedeniyle özür dilendi.
 


Son Güncelleme: 01.05.2018 14:04
Anahtar Kelimeler:
Kıb-tekElektrikKesintisiAçıklaması
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