Lefkoşa’da Yağış Sonrası Çamur Temizleniyor, İlaçlama Yapılıyor

HARMANCI: “YAŞANAN MAĞDURİYETİN MAZARETİ OLAMAZ”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), ülkeyi etkisi altına alan yağışlar sonrasında bazı bölgelerde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, kriz masasının organize ettiği ve başta temizlik, çevre sağlığı, altyapı, su, kanalizasyon, park bahçeler şubelerinin oluşturduğu ekipler Ortaköy, Göçmenköy, Marmara ve Taşkınköy’de koordineli şekilde çalışma yürütüyor.

Derenin taşması sonrasında Levent Koleji, Armacon ve Güyap Evleri başta olmak üzere çeşitli yerleşim alanlarını ciddi şekilde etkileyen suyun tahliyesi tamamlanırken, sonrasında oluşan çamur, temizlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla kaldırılıyor. İlaçlama ekipleri de temizlik çalışması tamamlanan evlerde ilaçlama yapıyor.

HARMANCI MAĞDURİYET YAŞANAN BÖLGELERE GİTTİ

Mağduriyet yaşanan bölgeleri ziyaret eden LTB Başkanı Harmancı, üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Lefkoşa’da yılların plansızlığı ve altyapı sorunları nedeni ile insanların büyük mağduriyet yaşadığını, kendilerinin de bunun bilinci ile hareket ettiklerini belirten Harmancı, “Doğa, ona tecavüz edenleri affetmiyor” dedi. Yaşanan mağduriyetin mazareti olmadığını da ifade eden Harmancı, bu mağduriyetin giderilmesi için elbirliğiyle çalışılması gerektiğine vurgu yaptı.

“3 KOLDAN BİRLEŞEN DERENİN SEVİYESİ YÜKSELİYOR”

Harmancı, derenin taşması sorununun LTB’nin halledebileceği bir noktada durmadığını, çünkü 3 koldan birleşen Kanlıdere’nin seviyesinin yükselerek taşmalar yaşandığını aktardı.

Harmancı, derenin yatağının yıllar önce değiştirilmesinin ceremesini bölgedeki insanların ödediğine vurgu yaparak, radikal tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

CUMA VE CUMARTESİ İÇİN CİDDİ UYARI

LTB, cuma ve cumartesi günleri yoğun yağış olabileceğine dikkat çekerek, vatandaşları tedbirli davranılması konusunda uyardı.

Uyarıda LTB’nin konuyla ilgili bakanlıklar, Lefkoşa Kaymakamlığı, Sivil Savunma, Polis Genel Müdürlüğü, itfaiye, diğer belediyeler ve kurumlarla iletişim halinde olacağı ve olabilecek taşkınlarla ilgili organize olunması için işbirliği yürüteceği ifade edildi.