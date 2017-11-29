LEFKOŞA’DA VE YAYLA’DA DARP… İKİ YARALI 4 TUTUKLU VAR



Lefkoşa’da bir kadın, Yayla’da ise bir erkek darp edildi.Darp nedeniyle 4 kişi tutuklandı. Her iki olayın da dün meydana geldiği açıklandı.Polisin verdiği bilgiye göre, Yayla’da, Dr. Fazıl Küçük Sokak’ta, T.U.(E-25), B.A.(E-25) ve M.C.(E-29) Cem Derviş Doğu’yu darp etti. T.U. Doğu’yu bıçakla hafif şekilde yaraladı.Cem Derviş Doğu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.Öte yandan Lefkoşa'da, T.K. (E-22) tarafından evinde darp edilen Nejla Çağdaşoğluları'nın burnu kırıldı.Polisin açıklamasına göre, T.K., Çağdaşoğluları'nın evine girdi, elinde tuttuğu cep telefonunu duvara vurdu ve Çağdaşoğluları'nı darp etti. T.K ile Nejla Çağdaşoğluları'nın aynı apartmanda sakin olduğu belirtildi.