FLAŞ HABER

Yine İş Kazası!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Kasım 2017 Çarşamba 16:00

LEFKOŞA’DA VE YAYLA’DA DARP… İKİ YARALI 4 TUTUKLU VAR

Lefkoşa’da bir kadın, Yayla’da ise bir erkek darp edildi.

LEFKOŞA'DA VE YAYLA'DA DARP… İKİ YARALI 4 TUTUKLU VAR
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
LEFKOŞA’DA VE YAYLA’DA DARP… İKİ YARALI 4 TUTUKLU VAR

Lefkoşa’da bir kadın, Yayla’da ise bir erkek darp edildi.

Darp nedeniyle 4 kişi tutuklandı. Her iki olayın da dün meydana geldiği açıklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, Yayla’da, Dr. Fazıl Küçük Sokak’ta, T.U.(E-25), B.A.(E-25) ve M.C.(E-29) Cem Derviş Doğu’yu darp etti. T.U. Doğu’yu bıçakla hafif şekilde yaraladı.

Cem Derviş Doğu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Öte yandan Lefkoşa'da, T.K. (E-22) tarafından evinde darp edilen Nejla Çağdaşoğluları'nın burnu kırıldı.

Polisin açıklamasına göre, T.K., Çağdaşoğluları'nın evine girdi, elinde tuttuğu cep telefonunu duvara vurdu ve Çağdaşoğluları'nı darp etti. T.K ile Nejla Çağdaşoğluları'nın aynı apartmanda sakin olduğu belirtildi.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yine İş Kazası! Yine İş Kazası!
İZİNSİZ İSKELE İNŞAATIYLA İLGİLİ DAVADA ARA EMRİ VERİLDİ İZİNSİZ İSKELE İNŞAATIYLA İLGİLİ DAVADA ARA...
ERTUĞRULOĞLU, İSLAM DAYANIŞMA FONU İCRA DİREKTÖRÜYLE GÖRÜŞTÜ ERTUĞRULOĞLU, İSLAM DAYANIŞMA FONU İCRA DİREKTÖRÜYLE...
JAGUAR'IN İLK KOMPAKT SUV'U OLAN YENİ JAGUAR E-PACE! JAGUAR'IN İLK KOMPAKT SUV'U OLAN YENİ...
TUNALI: “ÜLKEYİ YÖNETENLER, KENDİLERİNE, AİLELERİNE VE YANDAŞLARINA HİZMET GÖTÜRÜYOR" TUNALI: “ÜLKEYİ YÖNETENLER, KENDİLERİNE, AİLELERİNE...
AKINCI 3 YASAYI İMZALADI, 2’SİNİ İADE ETTİ AKINCI 3 YASAYI İMZALADI, 2’SİNİ İADE ETTİ
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Yine İş Kazası!

Haberi Oku