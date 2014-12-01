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Lefkoşa'da Uyuşturucudan Bir Genç Tutuklandı

Lefkoşa’da uyuşturucu madde tasarrufundan dolayı 17 yaşındaki bir kişi tutuklandı.

Lefkoşa'da Uyuşturucudan Bir Genç Tutuklandı

Lefkoşa’da uyuşturucu madde tasarrufundan dolayı 17 yaşındaki bir kişi tutuklandı.

01 Aralık 2014 Pazartesi 17:35
Lefkoşa'da Uyuşturucudan Bir Genç Tutuklandı
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LEFKOŞA’DA BİR GENÇ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

Lefkoşa’da uyuşturucu madde tasarrufundan dolayı 17 yaşındaki bir kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamada, dün saat 12.30 sıralarında Lefkoşa Mahmut Paşa Sokak üzerinde, isminin baş harfleri B.M.D. (E-17) olan kişiye polisin yaklaşması üzerine, bahse konu şahsın, tasarrufunda üç ayrı paket halinde bulundurduğu yaklaşık 2 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığı;
adı edilenin üzerinde yapılan aramada da sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan madde bulundu. Zanlı tutuklandı. 

Son Güncelleme: 01.12.2014 17:38
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