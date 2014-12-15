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Lefkoşa’da Uyuşturucu Operasyonu…

Lefkoşa Surlar içinde önceki gece gerçekleştirilen operasyon neticesinde şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada

Lefkoşa’da Uyuşturucu Operasyonu…

Lefkoşa Surlar içinde önceki gece gerçekleştirilen operasyon neticesinde şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada

15 Aralık 2014 Pazartesi 23:47
Lefkoşa’da Uyuşturucu Operasyonu…
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Lefkoşa’da Uyuşturucu Operasyonu…

Lefkoşa Surlar içinde önceki gece gerçekleştirilen operasyon neticesinde şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada araç içerisinde 5 paket Sentetik Canabionit türü uyuşturucu madde bulunması ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Avni Kansaran ve Arzu Doğan dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.



Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı önleme müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç Lefkoşa Surlar içinde önceki gece gerçekleştirilen operasyon neticesinde şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada araç içerisinde 5 paket yaklaşık 15 gram Sentetik Canabionit türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis araçta yolcu olarak 2 erkek 1 kızın bulunduğunu polisin aracı durdurmasından sonra araçta yolcu olan ve meselede aran kişi konumunda olan şahsın araçtan çıkarak kaçtığını diğer zanlılar Avni Kansaran ve Arzu Doğan’ın ise suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz yeni olduğunu söyleyen Polis memuru Mehmet Sevinç aranan bir kişinin ve emarelerin olduğunu belirterek zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Arzu Doğan’ın avukatı 3 günün çok olduğunu ve 2 gün sürenin yeterli olacağını belirterek süreye itiraz etti. Kendini savunan zanlı Avni Kansaran ise araçtan kaçan konu şahsı Mağusa’dan alıp Lefkoşa getirdiklerini konu uyuşturucuların ona ait olduğunu ve araçtan kaçarken araç içerisine attığını kendisinin ve Arzu Doğan’ın meseleye konu uyuşturucu ile ilgisinin olmadığı beyanında bulundu.

Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın detaylı incelenmesi gerektiğini ve suçlu olup olmadıklarının araştırılacağını belirterek 3 gün sürenin elzem olduğuna bulgu yaparak zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarına emir verdi. 

Anahtar Kelimeler:
Zanlılar Avni KansaranArzu Doğan Dün Mahkeme Huzuruna çıkarıldı
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