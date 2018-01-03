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Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu

03 Ocak 2018 Çarşamba 14:21
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
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Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ledra Palas Sınır Kapısı’ndan ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmaya çalışan zanlı Lisa Mupanguri’nin yakalanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında meseleye bağlantısı görülen zanlılar Matengu Anton Namibian ve Shilao Wesley Mogano’ya da tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı Lisa Mupanguri’nin 2 Ocak tarihinde saat 14.00 sıralarında Ledra Palas Sınır Kapısı’ndan ülkemize tasarrufundaki 28 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde giriş yapmak isterken yakalandığını söyledi.

Kurtbir, zanlının olayın akabinde vermiş olduğu gönüllü ifadesinde konu maddeyi ayni gün Güney Kıbrıs’ta yaşayan bir şahıstan aldığı ve huzurda bulunan diğer zanlı Matengu Anton Namibian’a 350 Euro karşılığında verip, 50 Euro komisyon alacağı itirafında bulunduğunu belirtti.

Polis zanlı Lisa Mupanguri’nin 30 Kasım 2017’de 700 Euro karşılığında 56 gram, 7 Aralık’ta 70 Euro’ya 56 gram, 15 Aralık’ta 350 Euro’ya 28 gram, 20 Aralık’ta 350 Euro’ya 28 gram hintkenevirini ithal edip, toplamada 196 gram maddeyi ülkemize getirerek Matengu Anton Namibian’a teslim ettiği itirafında da bulunduğunu söyledi. Polis tespit edilerek yakalanan zanlı Matengu Anton Namibian’ın üzerinde ise yapılan aramada ise yeşil renk çantasında poşete sarılı yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 350 Euro ve 250 TL nakit paranın emare alındığını kaydetti. Polis memuru Kağan Kurtbir, zanlı Matengu Anton Namibian’ın 20 Aralık’ta aldığı uyuşturucu maddelerden 5 gramını zanlı Shilao Wesley Mogano’ya verdiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis zanlı Shilao Wesley Mogano’nun da tutuklandığını ve soruşturmanın geniş kapsamlı sürdüğünü belirterek soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı Lisa Mupanguri, “Ben aracıyım. Ev sahibine kirayı ödeyebilmek için yaptım” dedi.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar huzurunda verilen şahadet ve beyanları değerlendirerek zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Lisa MupanguriMatengu Anton NamibianShilao Wesley Mogano
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