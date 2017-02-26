Lefkoşa’da Uğurlandı



Kozanköy’de ikamet eden Ziliha Temeller, 81 yaşında veda etti. Ailesinden alınan bilgiye göre Temeller, geçirdiği mide kanamasından dolayı hastanede tedavi görüyordu. Eşini uzun zaman önce kaybeden Temeller, 4 evlat annesiydi. Bölgesinde tanınmış bir isim olan Temeller’in vedası, sevenlerini üzdü. Temeller’in cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.Diyalog