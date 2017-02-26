Lefkoşa’da Uğurlandı

Kozanköy’ün sevilen isimlerinden olan Ziliha Temeller hayatını kaybetti
Kozanköy’de ikamet eden Ziliha Temeller, 81 yaşında veda etti. Ailesinden alınan bilgiye göre Temeller, geçirdiği mide kanamasından dolayı hastanede tedavi görüyordu. Eşini uzun zaman önce kaybeden Temeller, 4 evlat annesiydi. Bölgesinde tanınmış bir isim olan Temeller’in vedası, sevenlerini üzdü. Temeller’in cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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