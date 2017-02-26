Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Şubat 2017 Pazar 07:44

Lefkoşa’da Uğurlandı

Lefkoşa'da Uğurlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Lefkoşa’da Uğurlandı
Kozanköy’ün sevilen isimlerinden olan Ziliha Temeller hayatını kaybetti

Kozanköy’de ikamet eden Ziliha Temeller, 81 yaşında veda etti. Ailesinden alınan bilgiye göre Temeller, geçirdiği mide kanamasından dolayı hastanede tedavi görüyordu. Eşini uzun zaman önce kaybeden Temeller, 4 evlat annesiydi. Bölgesinde tanınmış bir isim olan Temeller’in vedası, sevenlerini üzdü. Temeller’in cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Diyalog


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DP, Parti İçi Eğitim Seminerlerinin İlki Yapıldı DP, Parti İçi Eğitim Seminerlerinin İlki Yapıldı
Yüksekten Düşen 2 Kişi Yaralandı Yüksekten Düşen 2 Kişi Yaralandı
Bahar Havası Girne’ye Yaradı Bahar Havası Girne’ye Yaradı
Tutukluluk Süresini Hastanede Geçirecek Tutukluluk Süresini Hastanede Geçirecek
Akıncı, Yarın İslamabad’a Gidecek Akıncı, Yarın İslamabad’a Gidecek
Meclis Yarın Toplancak Meclis Yarın Toplancak
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

DP, Parti İçi Eğitim Seminerlerinin İlki...

Haberi Oku