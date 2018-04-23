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Lefkoşa’da trafik kazası meydana geldi!

Lefkoşa’da dün meydana gelen trafik kazasında, ters yönde seyreden Suriye uyruklu öğrenci büyük bir faciaya neden oluyordu

Lefkoşa’da trafik kazası meydana geldi!

Lefkoşa’da dün meydana gelen trafik kazasında, ters yönde seyreden Suriye uyruklu öğrenci büyük bir faciaya neden oluyordu

23 Nisan 2018 Pazartesi 08:17
Lefkoşa’da trafik kazası meydana geldi!

Lefkoşa’da dün meydana gelen trafik kazasında, ters yönde seyreden Suriye uyruklu öğrenci büyük bir faciaya neden oluyordu

Ahmet İKİDERLİ

Lefkoşa’da dün meydana gelen trafik kazasında, ters yönde seyreden Suriye uyruklu öğrenci büyük bir faciaya neden oluyordu.

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Karşıdan gelenle çarpıştı

 Kaza, Muhammad Doulehe, yönetimindeki ZPZ 790 plakalı araçla Şerif Arzık sokak boyunca ters yön seyrederek, Memduh Asaf sokağa giriş yapmaya çalıştığı sırada, Güney istikametine seyreden LL 152 plakalı araç sürücüsü Mehmet Fatih Sayar’la çarpışması sonucu meydana geldi.

Duvara çarparak durabildi

 Çarpmanın etkisiyle savrulan LL 152 plakalı araç belediyeye ait 7 delinatöre ardından da Anadolu Sigorta binasının duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan Mehmet Fatih Sayar ve aynı araçta yolcu olarak bulunan eşi Semra Umurtağ, ambulansla Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar burada yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Anahtar Kelimeler:
LefkoşaTrafikKazası
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