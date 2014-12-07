Lefkoşa'da Trafik Kazası
Lefkoşa'da gece 00:05 saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yolun kenarındaki refüje çıkarak takla attı. Rafet Yılmaz yönetimindeki LJ 074 Van tipi araç yol kenarındaki rejüje çarparak takla atarak durabildi.
Rafet Yılmaz kontrolünde Gönyeli çemberinden Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi yönünde ilerlerken başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarındaki refüje çarparak takla attı. Kazada yaralanan olmazken LJ 074 plakalı araçta maddi hasar meydana geldi. Polisin olay yerinde soruşturma başlattı..
Lefkoşa'da Trafik Kazası