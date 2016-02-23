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Lefkoşa’da “Teröre Lanet” Yürüyüşü Düzenlenecek

Türkiye’deki Terör Eylemleri Lefkoşa’da Düzenlenecek Yürüyüşle Kınanacak.

Lefkoşa’da “Teröre Lanet” Yürüyüşü Düzenlenecek

Türkiye’deki Terör Eylemleri Lefkoşa’da Düzenlenecek Yürüyüşle Kınanacak.

23 Şubat 2016 Salı 17:20
Lefkoşa’da “Teröre Lanet” Yürüyüşü Düzenlenecek
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 Türkiye’deki terör eylemleri Lefkoşa’da düzenlenecek yürüyüşle kınanacak.

Kıbrıs Türk Gençlik İnisiyatifi adına Tuncay Özkaraşahin tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Özellikle son zamanlarda Anavatan’ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen, siviller başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ve  emniyet birimleri mensuplarına karşı düzenlenen terör saldırılarında Kıbrıs Türklerinin bağrı da Anavatan’ın bağrı ile aynı derecede yanmıştır” denildi.

Açıklamada, cuma gecesi 19.00’da eski KTHY binası önünden başlayarak Osmanpaşa Caddesi güzergahından TC Büyükelçiliği önüne kadar devam edecek yürüyüş için bölgelerden otobüs kaldırılacağı da kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
TeröreLanetYürüyüşü
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