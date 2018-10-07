banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94883
ALTIN
237.332
DOLAR
6.1018
STERLİN
7.9860
EURO
7.0317
Girne’de Bir Kişinin Üzerinden Hintkeneviri Çıktı
Girne’de Bir Kişinin Üzerinden Hintkeneviri...
Ev faresi yakalandı
EV FARESİ YAKALANDI
Tutuklanan maganda sayısı 11 oldu
TUTUKLANAN MAGANDA SAYISI 11 OLDU
Saldırganlar sokakta geziyor
SALDIRGANLAR SOKAKTA GEZİYOR
banner282
Flaş Haber
Saldırganlar sokakta geziyor
Kapat

Lefkoşa’da Temiz Bir Çevre İçin LTB’den Yeni Uygulama...

Lefkoşa’da Temiz Bir Çevre İçin LTB’den Yeni Uygulama...

07 Ekim 2018 Pazar 08:11
Lefkoşa’da Temiz Bir Çevre İçin LTB’den Yeni Uygulama...

EVSEL ATIKLAR DIŞINDA KALAN ATIKLAR BÖLGE BÖLGE BELİRLENEN GÜNLERDE TOPLANACAK

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), temiz bir Lefkoşa için, belirlenen toplama gününde çıkarılması koşuluyla, evsel atıklar dışında kalan tüm atıkları belirlenen program çerçevesinde ve ücretsiz olarak toplamaya başlıyor.
LTB Temizlik Şubesi ekipleri, 1 Kasım tarihinde başlayacak yeni uygulama ile evsel atıklar dışında kalan yıkıntılardan veya tadilatlardan çıkan moloz (kaba inşaat atıkları hariç), bahçe temizliği ve budaması ile arazi temizliklerinden çıkan atıklar, eski ev eşyaları ve beyaz eşyaları da bölge bölge belirlenmiş olan günlerde rutin şekilde toplayacak.
BÖLGELER MUHTARLIK SINIRLARINA GÖRE BELİRLENDİ
LTB’den yapılan açıklamaya göre, yeni uygulama kapsamında muhtarlık sınırlarına göre belirlenen bölgelerde Pazartesi günleri Marmara, Taşkınköy, Göçmenköy, Salı günleri Ortaköy, Aydemet, Kumsal, Köşklüçiftlik, Çarşamba günleri Suriçi, Çağlayan, Kızılay, Yenişehir, Perşembe günleri Küçük Kaymaklı ve Cuma günleri Hamitköy ve Haspolat bölgelerinde toplama işlemi yapılacak.
ATIKLAR TOPLAMA GÜNÜNDEN 1 GÜN ÖNCE EVLERİN/İŞYERLERİNİN ÖNÜNE ÇIKARILACAK
Programlanmış rutin toplama işlemi sayesinde hem halk sağlığını korumayı hem çevreyi tehdit eden kirliliği artık tarihe gömmeyi hem de görsel olarak çok kötü görüntülere sebep olan olumsuz durumu ortadan kaldırılacak. LTB, bu uygulamanın sağlıklı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için tüm Lefkoşalılardan evsel atık dışında kalan atıklarını toplama gününden bir gün önce evlerinin/işyerlerinin önüne düzenli şekilde çıkarmaları için çağrıda bulundu.
ATIKLARI GÜNÜNDE ÇIKARMAYIP KİRLİLİK YARATANLAR İÇİN 106. MADDE UYGULANACAK
1 Kasım 2018 tarihinde başlayacak uygulama çerçevesinde rutin toplama günü dışında ev/işyeri önüne konan atıklar nedeniyle yaratılan kirlilik yine belediye ekipleri tarafından kaldırılacak ve Belediyeler Yasası’nın 106. maddesi (Yasal olarak zorunlu olanlar dışında Belde’de oturanlara yapılan her türlü hizmetlerin karşılığı belediyelerce ilgililerden ücret olarak alınır. Alınacak bu tür ücretler maliyet bedellerinden düşük olamaz) gereğince ücretlendirilip fatura edilecek. Yeni uygulama ile ilgili her türlü bilgi ve soru için LTB’nin 22 85 221(dahili 1313 ve 1315) numaralı telefonu aranabilecek.
 

Son Güncelleme: 07.10.2018 11:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özgürgün, Cas İle İlgili Açıklama Yaptı
Özgürgün, Cas İle İlgili Açıklama Yaptı
Uluçay, Avrasya Ülkeleri Meclis Başkanları Toplantısı İçin Antalya’da...
Uluçay, Avrasya Ülkeleri Meclis Başkanları Toplantısı İçin Antalya’da...
ZMO, Yem Hammaddelerinde Kalite Düşüklüğü Yaşandığını, Bunun Da Verime Yansıdığını İddia Etti
ZMO, Yem Hammaddelerinde Kalite Düşüklüğü Yaşandığını, Bunun Da Verime Yansıdığını İddia Etti
Uluslararası Final Üniversitesi – Vatel Group İşbirliğinde Uluslararası Düzeyde Turizm Yüksek Lisans Programı 2019’da Açılıyor
Uluslararası Final Üniversitesi – Vatel Group İşbirliğinde Uluslararası Düzeyde Turizm Yüksek Lisans Programı 2019’da Açılıyor
Arıklı: “Eko Gün’e Katılmak Milli Bir Görev Oldu“
Arıklı: “Eko Gün’e Katılmak Milli Bir Görev Oldu“
YDP İlçe Kongrelerini Yapıyor
YDP İlçe Kongrelerini Yapıyor
Meclis Başkan Vekili Töre Doğal Gaz Aramaları Hakkında Açıklama Yaptı
Meclis Başkan Vekili Töre Doğal Gaz Aramaları Hakkında Açıklama Yaptı
Girne’de Bir Kişinin Üzerinden Hintkeneviri Çıktı
Girne’de Bir Kişinin Üzerinden Hintkeneviri Çıktı
Piyanist Gülseren Sadak’ın Resitali Yarın Akşam Bellapaıs Manastırı’nda...
Piyanist Gülseren Sadak’ın Resitali Yarın Akşam Bellapaıs Manastırı’nda...
CTP; Salı Akşamı “Neden Federal Devlet?” Konulu Konferans Düzenliyor
CTP; Salı Akşamı “Neden Federal Devlet?” Konulu Konferans Düzenliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim