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Lefkoşa’da tecavüz iddiası
Lefkoşa’da tecavüz iddiası
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Lefkoşa’da tecavüz iddiası

Lefkoşa’da 26 Kasım tarihinde meydana gelen “Cinsel Tecavüz, Cinsel Saldırı, Şiddet Kullanma Tehdidi, Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Kaçırma ve Alıkoyma, Zorla İnsan Kaçırma ve Ciddi Darp” suçlarında methaldar olan zanlı Abdurrahman Sert tutuklanarak bugün m ahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa’da tecavüz iddiası

Lefkoşa’da 26 Kasım tarihinde meydana gelen “Cinsel Tecavüz, Cinsel Saldırı, Şiddet Kullanma Tehdidi, Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Kaçırma ve Alıkoyma, Zorla İnsan Kaçırma ve Ciddi Darp” suçlarında methaldar olan zanlı Abdurrahman Sert tutuklanarak bugün m ahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Kasım 2018 Salı 13:20
Lefkoşa’da tecavüz iddiası

Lefkoşa’da tecavüz iddiası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber


Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Genel Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesinde görevli Polis Müfettiş Muavini Songül Aki olayla ilgili bulguları aktardı. Aki huzurda bulunan zanlı Abdurrahman Sert’in Lefkoşa’da boş terk edilmiş ve açık vaziyetteki tek katlı bina içerisinde kendisini başka erkeklerle aldattığı gerekçesi ile kız arkadaşı olan N.P’yi ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis zanlının akabinde müştekiyi zorla alıkoyduktan sonra kullanımındaki NJ 515 plakalı motosiklet ile Lefkoşa'da henüz tespit edilemeyen iki farklı yere götürüp yine çiddi bir şekilde darp edip akabinde bahsedilen binaya geri getirip adı edilene Cinsel Saldırıda bulunup tecavüz ettiği gerekcesi tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis müfettiş muavini Songül Aki mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı darp ettiğini kabul ederken tecavüz etmediğini söyledi.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 

Anahtar Kelimeler:
TecavüzSapık
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