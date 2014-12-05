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Lefkoşa'da Şakalaşma Kanlı Bitti..

Dün iki öğrencinin şakalaşması kanlı bitti.

Lefkoşa'da Şakalaşma Kanlı Bitti..

Dün iki öğrencinin şakalaşması kanlı bitti.

05 Aralık 2014 Cuma 10:46
Lefkoşa'da Şakalaşma Kanlı Bitti..
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 Lefkoşa'da İki Öğrencinin Şakalaşması Kanlı Bitti..

Önce ki gün iki öğrenci arasında yaşanan şakalaşma  kanlı bitti. Lefkoşa Polis Genel Müdürlüğü karşısında birbiri ile şakalaşan gençlerden U.Ç  ismindeki öğrenci diğer öğrenciye çelme taktı ve Y.S'nin yüz üstü yere düşerek, yüzünün kanlar içinde kalmasına sebep oldu. Olaya şahit olan vatandaşlar 112 acili aradıklarını ve ambulans ile Y.S'yi hastaneye götürüldüğünü bildirdi. Y.S'nin yaralanmasına sebep olan U.Ç'nin olaydan hemen  sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı öğrenildi.Yaralanan Y.S ismindeki öğrencinin durumunun iyi olduğu ve kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Devlet Hastanesinden tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildiği bildirildi.

Son Güncelleme: 05.12.2014 11:05
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Lefkoşada İki Öğrencinin Şakalaşması Kanlı Bitti..http://www.kibrismanset.com/
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