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Lefkoşa'da Lejmanya Paniği

Hamitköy'de Lejmanya paniği başgösterdi.

Lefkoşa'da Lejmanya Paniği

Hamitköy'de Lejmanya paniği başgösterdi.

07 Aralık 2014 Pazar 17:27
Lefkoşa'da Lejmanya Paniği
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LEFKOŞA'DA LEJMANYA TEHLİKESİ  

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Hamitköy'de Yener Sokak içerisinde bulunan Abohorlu Villaları civarında bulunan lejmanya şüpheli köpek bölgede endişe yarattı. Bölge sakinleri tarafından 2 aya yakın bir süredir  Belediyeye haber verilmesine rağmen önlem alınmadığını belirten bölge sakinleri gazetemize ulaşarak konunun gündmee taşınmasını ve süratle önlem almasını talep ettiler. Gözleri , burnu ve sırtı erimiş vaziyette dolaşan köpeğin mahalle sakinleriyle ve de özellikle çocuklarla yakın temasta olduğunu belirten mahalle sakinleri süratle önlem alınmaması halinde öncelikle bölgeyi , genelde ise Lefkoşa'yı ciddi bir tehlike beklemekte olduğunu belirttiler.

 



 





Son Güncelleme: 07.12.2014 17:54
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Lefkoşada Lejmanya PaniğiHamitköyde KöpeklerHamitköyde Lejmanya
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