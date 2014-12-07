Lefkoşa'da Lejmanya Paniği

Hamitköy'de Yener Sokak içerisinde bulunan Abohorlu Villaları civarında bulunan lejmanya şüpheli köpek bölgede endişe yarattı. Bölge sakinleri tarafından 2 aya yakın bir süredir Belediyeye haber verilmesine rağmen önlem alınmadığını belirten bölge sakinleri gazetemize ulaşarak konunun gündmee taşınmasını ve süratle önlem almasını talep ettiler. Gözleri , burnu ve sırtı erimiş vaziyette dolaşan köpeğin mahalle sakinleriyle ve de özellikle çocuklarla yakın temasta olduğunu belirten mahalle sakinleri süratle önlem alınmaması halinde öncelikle bölgeyi , genelde ise Lefkoşa'yı ciddi bir tehlike beklemekte olduğunu belirttiler.