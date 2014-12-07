Lefkoşa'da Lejmanya Paniği

LEFKOŞA'DA LEJMANYA TEHLİKESİ
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Hamitköy'de Yener Sokak içerisinde bulunan Abohorlu Villaları civarında bulunan lejmanya şüpheli köpek bölgede endişe yarattı. Bölge sakinleri tarafından 2 aya yakın bir süredir Belediyeye haber verilmesine rağmen önlem alınmadığını belirten bölge sakinleri gazetemize ulaşarak konunun gündmee taşınmasını ve süratle önlem almasını talep ettiler. Gözleri , burnu ve sırtı erimiş vaziyette dolaşan köpeğin mahalle sakinleriyle ve de özellikle çocuklarla yakın temasta olduğunu belirten mahalle sakinleri süratle önlem alınmaması halinde öncelikle bölgeyi , genelde ise Lefkoşa'yı ciddi bir tehlike beklemekte olduğunu belirttiler.
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Hamitköy'de Yener Sokak içerisinde bulunan Abohorlu Villaları civarında bulunan lejmanya şüpheli köpek bölgede endişe yarattı. Bölge sakinleri tarafından 2 aya yakın bir süredir Belediyeye haber verilmesine rağmen önlem alınmadığını belirten bölge sakinleri gazetemize ulaşarak konunun gündmee taşınmasını ve süratle önlem almasını talep ettiler. Gözleri , burnu ve sırtı erimiş vaziyette dolaşan köpeğin mahalle sakinleriyle ve de özellikle çocuklarla yakın temasta olduğunu belirten mahalle sakinleri süratle önlem alınmaması halinde öncelikle bölgeyi , genelde ise Lefkoşa'yı ciddi bir tehlike beklemekte olduğunu belirttiler.
Son Güncelleme: 07.12.2014 17:54