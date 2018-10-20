Lefkoşa’da Kenevir ve kokain bulundu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Surlariçi’nde Karababa Sokak’ta aranan kişi olan ve henüz yakalanamayan bir şahsın tasarrufundaki uyuşturucu maddeyi yere düşürüp bölgeden huzurda bulunan zanlı V.B’nin aracına kaçtığının tespit edilmesi üzerine bozlar tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Halil Dümenci, 18 Ekim tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa Surlariçi’nde Karababa Sokak’taki otopark içerisinde Lefkoşa’da sakin olup şu an tarafımızda aranmakta olan bir şahsın askeri bölgeyi ihlal ederek elinde tutmakta olduğu koli bandına sarılı paketi KKTC’ye getirmek istedi sırada kendisine engel olmaya çalışan vatandaşı darp ettiğini ve kaçtığı esnada elinde tutmakta olduğu paketi olay mahallinde düşürdüğünü aktardı. Dümenci, aranan şahsın olay yerinde kaçarak DT 052 plakalı salon aracın içerisinde bulunan şahsın yanına gelerek araca binip kaçtığının tespit edildiğini söyledi. Polis, içerisinde uyuşturucu olduğu düşünülen söz konusu sarılı paketin Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiğini ve açılan pakette yapılan kontrollerde şeffaf naylona sarılı yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile 2 gram kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru Dümenci, mesele ile ilgili 19 Ekim tarihinde saat 17.00 sıralarında DT 052 plakalı aracın kullanıcı olduğu tespit edilen Lefkoşa’da sakin zanlı V.B’nin tutuklandığını ifade etti. Aynı gün zanlının ikametinde yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadığını anlatan Dümenci, yine aynı gün 20.30 sıralarında olayda kullanıldığı tespit edilen aracın Alayköy Sanayi bölgesinde tespit edilerek el konulduğunu söyledi. Mesele ile ilgili yapılan soruşturmalarda zanlı V.B’nin olayla ilgisi olduğuna inanıldığını aktaran polis memuru Dümenci, tahkikatın halen devam ettiğini, mesele ile ilgili gerek olay günü gerekse aracın bulunduğu bölgedeki kamera görüntülerinin incelenerek konu aracın sürücüsünün kim olduğunun tespit çalışması yapıldığını vurguladı. Polis memuru Halil Dümenci Mesele ile ilgili aranan şahıs veya şahısların olduğunu, alınması gereken ifadelerin bulunduğunu söyleyerek tahkikatın salimen yürütülmesi için, zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia Berkut Barkın, tahkikatın yeni başladığını ve salimen yürütüle bilmesi için 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.