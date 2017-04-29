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29 Nisan 2017 Cumartesi 09:42

Lefkoşa’da İnfial Yaratan Tecavüz İddiası

Lefkoşa'da İnfial Yaratan Tecavüz İddiası
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Lefkoşa’da57 yaşındaki bir adam yaşlı ve sağır dilsiz bir kadına 1 yıldır tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

Lefkoşa’da duyanların kanını donduracak bir olay daha polisin gündemine girdi. İddiaya göre, Küçük kaymaklıda ikamet eden 57 yaşındaki Z.K. isimli kişi, duyma ve konuşma engelli 70 yaşında kadın ile 1 yıldır rızası dışında cinsel ilişkide bulunuyor.

Korkunç iddia yaşlı kadının komşuları tarafından polise ihbar edildi.

Havadis’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Z.K gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yaşlı kadının rahminden alınan hücr ile Z.K’den alınan sperm örneği tahlil edilmek üzere Ankara’ya kriminal laboratuara gönderildi.

Türkiye’den KKTC’ye çalışmak üzere gelen ve ülkede uzun süredir şoförlük yapan Z.K’nin kısa bir süre önce KKTC Yurttaşlığı’na alındığı edinilen bilgiler arasında. 
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Lefkoşa’da Infial Yaratan Tecavüz Iddiası
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