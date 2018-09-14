Lefkoşa’da Hafta Sonu İki Güzergah Trafiğe Kapalı Olacak

Lefkoşa’da hafta sonu Şehit Ecvet Yusuf Caddesi ile hastane çemberi trafiğe kapalı olacak.



Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamaya göre, hafta sonu şehrin iki farklı noktasında altyapı çalışmaları yapılacak.



Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’nde Devpa Süpermarket önündeki çember ile LTB 50. Yıl Fidanlığı arasında yer alan köprüde sabah saat 08.30’dan iş bitimine kadar çalışma gerçekleştirilecek.



Açıklamada ayrıca 16 Eylül Pazar günü de hastane çemberinde sabah 07.30’dan çalışmaların bitirilmesine kadar yağmur suyu drenaj hattı yapım çalışması yapılacağı belirtildi.

Söz konusu güzergahlar çalışmalar tamamlanana kadar trafiğe kapalı olacağından sürücülerin ilgili bölgelerdeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.