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"Lefkoşa’da Festival Coşkusu"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB),KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi, Uluslararası Festivaller Birliği, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, ASDER, FOGEM, FOLK-DER, Gençlik Merkezi, GÖÇ-TAŞ, HAS-DER ve TUFAD’ın bir araya gelerek organize ettikleri 12.Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali, renkli görüntüler eşliğinde başladı.

"Lefkoşa’da Festival Coşkusu"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB),KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi, Uluslararası Festivaller Birliği, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, ASDER, FOGEM, FOLK-DER, Gençlik Merkezi, GÖÇ-TAŞ, HAS-DER ve TUFAD’ın bir araya gelerek organize ettikleri 12.Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali, renkli görüntüler eşliğinde başladı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:56
"Lefkoşa’da Festival Coşkusu"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB),KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi, Uluslararası Festivaller Birliği, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, ASDER, FOGEM, FOLK-DER, Gençlik Merkezi, GÖÇ-TAŞ, HAS-DER ve TUFAD’ın bir araya gelerek organize ettikleri 12.Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali, renkli görüntüler eşliğinde başladı. 2 Eylül’de sona erecek festival bu yıl KKTC, Portekiz, İrlanda, Çekya ve Türkiye’den halk dansları ekipleri katılımıyla gerçekleştiriliyor.

ALİKKO İLE CAHER FİLM GÖSTERİMİ İZLEYİCİ İLE BULUŞTU

Festival, Salı gecesi Alikko ile Caher film gösterimi ile başladı. Son 3 yıldır Halk Dansları Festivali kapsamında yer alan sinema gösterimi kapsamında Alikko ile Caher adlı radyo skeçleriyle herkesin gönlünde taht kurmuş Alikko ile Caher’in İngiltere’de kayda alınan gösterisi Lefkoşalılarla buluştu. Kemal Tunç ve Osman Balıkçıoğlu’nun hayat verdikleri Alikko ile Caher Çağlayan Parkı’nda kurulacan festival sahnesindeki dev ekranda gösterildi.

Dereboyu’nda başlayan kortej yürüyüşü Çağlayan Parkı’nda tamamlandı

Tüm ekiplerin katılımı ile dün akşam (30 Ağustos Çarşamba) festivalin kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Ülkelerin kültürel kıyafetleri ile Mehmet Akif Caddesi’nde (Dereboyu) başlayan yürüyüş, Çağlayan Park’a kadar devam etti. Ekipler çeşitli çalgılarla ülkelerine has müziklerle Dereboyu’nda neşeli bir hava estirdiler. Çağlayan Parkı’na ulaşılmasının ardından festivalin açılış konuşmalarına geçildi.

HARMANCI: KIBRIS TÜRK HALKI BU KRİZDEN DE YENİLENEREK ÇIKACAKTIR

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise konuşmasında Eylül ayının Lefkoşa için kültür ve sanatın konuşulduğu bir dönemi yansıttığını, Uluslar arası Halk Dansları Festivali’nin ardından Yuka Blend Festivali ve Kıbrıs Tiyatro Festivali ile şehrin kültür ve sanat etkinlikleri anlamında hareketleneceğini belirtti.

Ülke olarak morallerin düşük olduğu bir dönemden geçtiklerini, bu dönemlerde moralleri daha da düşürmek yerine yükseltmenin gayesi içinde olunması gerektiğini vurgulayan Başkan Harmancı, Kıbrıs Türk halkının tarih içerisinde birçok ekonomik badireler atlattığını, şu anda içinde bulundukları krizden de yenilenerek çıkacağına inandığını ifade ederek, şu sözlere yer verdi:

“Öncelikle siyasi istikrara kavuşacak, israfın olmadığı, ekonomik kaynaklarını doğru kullanıldığı ve finansman açıklarını kendi ürettikleri ile kapatabilen ülke olmak gerekiyor. Sadece hükümet ve belediyelerin değil herkesin düşünmesi ve sorumluluk alması gereken bir dönemdeyiz. Bu krizden hırpalanacağız ama çıkacağız”

ÖZYİĞİT: BU ZOR SÜREÇTEN ANCAK İNANÇLI OLARAK VE BİRBİRİMİZE SARILARAK ÇIKABİLİRİZ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de konuşmasında Çağlayan Parkı’nın toplumdaki tarihi önemine işaret ederek, çocukluk yıllarında bayramları kutladıkları bu parkta, şimdilerde çocuklarını getirdiklerini belirterek, LTB’nin parka sahip çıkarak hem Lefkoşa’ya hem de kültürel değerlere sahip çıktığını aktardı.

Özyiğit, ülkenin zor günlerden geçtiğini, ellerinde olmayan bazı nedenlerinden dolayı bu dönemde planlama ve hesaplama yapmanın yanında bazı tedbirleri almanın oldukça zor olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk toplumunun bu adada varoluş barış ve demokrasi mücadelesinde çok bedeller ödediğini, zor yıllarda bu ülkeye dişini tırnağını geçirerek sahip çıktığını vurgulayan Özyiğit, bu badireden de hep birlikte çıkılacağını belirtti.    

Son Güncelleme: 30.08.2018 15:08
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