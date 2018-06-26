Lefkoşa’da Dün Bir Araç Yandı!

Lefkoşa’da, Alper Cingiz’e ait araba, motorundaki kısa devre sonucu çıkan yangında hasar gördü.

Polis basın bültenine göre, Şht. Arif Salih Sokak’ta park halinde duran Alper Cingiz’e ait aracın motorunda dün saat 16.30 sıralarında muhtemelen elektrik aksamlarında oluşan kısa devre sonucu yangın çıktı.

Aracın motorunun ve kaportasının tamamen yandığı ve yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü açıklandı.