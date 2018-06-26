Lefkoşa’da Dün Bir Araç Yandı!

Lefkoşa’da, Alper Cingiz’e ait araba, motorundaki kısa devre sonucu çıkan yangında hasar gördü.
Aracın motorunun ve kaportasının tamamen yandığı ve yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü açıklandı.
Son Güncelleme: 26.06.2018 12:37
Lefkoşa’da, Alper Cingiz’e ait araba, motorundaki kısa devre sonucu çıkan yangında hasar gördü.
Lefkoşa’da, Alper Cingiz’e ait araba, motorundaki kısa devre sonucu çıkan yangında hasar gördü.
Aracın motorunun ve kaportasının tamamen yandığı ve yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü açıklandı.