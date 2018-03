LEFKOŞA’DA DOWN SENDROMU FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

“ÇORABINI GEY DA GEL” SLOGANIYLA DÜZENLENEN DOWN SENDROMU 2. FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜNDE KONSERLER VE GÖSTERİLER DE SUNULDU



HARMANCI: “FARKLILIKLARLA KARDEŞÇE BİR ŞEHİR YARATALIM”



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle Çorabını Gey da Gel” sloganıyla “Down Sendromu 2. Farkındalık Yürüyüşü” düzenledi.



LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Masası tarafından düzenlenen etkinlikte, “Gerçek Dostlar Kromozon Saymaz. Down Sendromu Hastalık Değil Farklılıktır” sloganıyla Dereboyu’nda yürüyüş yapıldı.



Katılımcıların Down Sendromu’na dikkat çekmek için renkli çoraplar giydiği yürüyüşün ardından Başbakanlık ışıkları bölgesinde konserler ve gösteriler yer aldı.



Yürüyüşe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.



Etkinlikte, LTB Haspolat Çocuk Modern Dans Ekibi, LTB Engelsiz Dans Grubu gösterisi, Jimnastik Federasyonu karma jimnastik gösterisi, Yükselen Deniz müzik dinletisi, Algım Lirik Dans Grubu, Nafiz Dölek ve Orkestrası ve İstanbul’dan Tomurcuk Vakfı Resim Sergisi yer aldı.



HARMANCI: “FARKINDALIK ARTTI”



Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Down Sendromu ile ilgili farkındalığın LTB Gençlik Meclisi tarafından geçen yıl uyandırıldığını, 2017’ye göre Down Sendromuna karşı farkındalığın arttığını, bunun birlikte çalışmanın bir sonucu olduğunu söyledi.



Harmacı, Down Sendromu konusunda farkındalığın arttırılmasının ardından, yerel ve merkezi idarelerde düzenlemelere gidileceğini, öncelikle “özel gereksinimli bireylerin eğitim hakkının garanti altına alınması” gerektiğini söyledi.



Pek çok rengin bir arada yaşadığı bir şehir hedefiyle yola çıktıklarını anımsatan Harmancı, bir ülke ve bir dünyada yaşama hedefiyle bugün burada yapılanların gelecek yıl tüm ülke genelinde hissedileceğini vurguladı.



“Farklılıklarla kardeşçe bir şehir yaratalım” diyen Harmancı, LTB bünyesindeki Engelsiz Şehir Komisyonu ile Gençlik Meclisi’ne çalışmalarından dolayı teşekkür etti.