YUSUF KAPTAN SAHASI’NDA YER ALACAK ETKİNLİKTE ESKİ ÇOCUK OYUNLARI HATIRLATILACAK, ÇOCUKLARIN EĞLENEBİLECEĞİ ETKİNLİKLER YAPILACAK

Eski çocuk oyunlarının hatırlatılması ve çocukların güzel bir gün geçirerek eğlenmesi amacıyla Lefkoşa’da cuma günü “Rüzgar Gülü Çocuk Festivali” düzenleniyor.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu iş birliğinde düzenlenecek festivalin geliri çocukların eğitimine harcanacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Çocuk Vakfı ve Girne Amerikan Üniversitesi’nin de destek verdiği festival, Yusuf Kaptan Sahası’nda yer alacak.

Lefkoşa ilkokullarının katılımıyla yapılacak etkinlik için saat 09.00’da Kuğulu Park’ta toplanılacak, ardından da kortej Yusuf Kaptan Sahası’na gidecek. Saat 12.00’ye kadar sürecek festivalde, saha içerisinde eski oyunların hem öğretilip hem de oynanabileceği istasyonlar oluşturulacak. Etkinlik süresince Kıbrıs çocuk oyunlarının yer aldığı Rüzgar Gülü belgeselinin de gösterimi ve satışı yapılacak.

Arabahmet Kültür Evi’nde bugün gerçekleştirilen festival tanıtımında, Rüzgar Gülü çocuk belgeseli gösterildi ve sırasıyla Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Uğur Özgöker, KAÜ Rektör Yardımcısı Oya Ertuğruloğlu, Kıbrıs Çocuk Vakfı Başkan Vekili Olgun Üstün, LTB Çocuk Hakları Birimi Sorumlusu Münür Öztürk, Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Kutsal Öztürk ve Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu birer konuşma yaparak festivalle ilgili bilgi verdi.

ÖZGÖKER

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ)Rektörü Uğur Özgöker, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında bilgiler vererek Lefkoşa suriçindeki kültürel mirası anlattı.

Özgöker, üniversitelerinin bu yılki mottosunun “çocuk” olduğunu ve bu nedenle 23 Nisan’ı da fırsat bilerek hem geçmişte kalan çocuk oyunlarını hatırlatmak hem de çocuklara eğlenceli bir gün geçirme imkanı sağlamak için festival organize ettiklerini söyledi.

Oyunlarla geçmişi geleceğe taşımayı amaçladıklarını dile getiren Özgöker, festival organizasyonuna katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

ERTUĞRULOĞLU

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Rektör Yardımcısı Oya Ertuğruloğlu, bakanlığın desteğiyle Lefkoşa bölgesi ilkokullarını festivale davet ettiklerini, amaçlarının çocukları geçmişten kalan oyunlarla eğlendirerek kaynaşmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Oyunların çocuklar üzerindeki etkilerini anlat Ertuğruloğlu, oyun oynamanın çocukların, zihinsel, duygusal ve fiziki gelişimine olumlu katkı sağladığını ifade etti.

Ertuğruloğlu, festivalde yer alacak etkinliklerle ilgili bilgiler vererek çocukların güzel bir gün geçirmesini temenni etti.

ÜSTÜN

Kıbrıs Çocuk Vakfı Başkan Vekili Olgun Üstün, 2006 yılında hizmet vermeye başlayan Vakıflarıyla ilgili bilgi vererek, son iki yıldır Google desteğiyle çeşitli eğitimler verdiklerini anlattı.

Rüzgar Gülü belgeselinden esinlenilerek organize edilen bu festivali hayata geçirebilmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Üstün, kaybolan, unutulan oyunları hatırlatmak için hazırlanan belgeselde yer alan oyunları çocuklara öğretme imkanı bulmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Üstün, festivalde satılacak belgesel CD’lerinden elde edilecek gelirin vakıflarına kalacağını ve yine çocuklar için harcanacağını belirtti.

MÜNÜR ÖZTÜRK

LTB Çocuk Hakları Birimi Sorumlusu Münür Öztürk, belediye bünyesinde üç yıl önce kurdukları birimlerinde çocuklara 365 gün hizmet verme amacı taşıdıklarını ifade ederek, yıl içinde çocukları koro, futbol gibi kurslarla geliştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Çocukların geleceğe yatırım olduğunun altını çizen Öztürk, KAÜ’nün çocuk yılı ilan etmesinin ve bu doğrultuda faaliyetlerde bulunmasının çok olumlu bir adım olduğunu söyledi. Öztürk, böylesi güzel bir etkinlikte yer almaktan onur duyduklarını vurguladı.

KUTSAL ÖZTÜRK

Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Kutsal Öztürk de, devlet büyüklerinin de çocuklaşmasını istediğini belirterek, Atatürk’ün çocuk sevgisinden ve çocuklara verdiği önemden bahsetti.

Kendisinin de 23 Nisan’da doğmaktan ayrı bir gurur duyduğunu dile getiren Öztürk, çok önemli kurumların biraraya gelerek çocuklar için önemli adımlar atmasının önemine değindi.

Öztürk, bu festivalde geçmişle gelecek birlikteliğini izleme imkanı bulacaklarını belirterek, “Dünya çocuktur, çocuklar dünyadır” dedi.

KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise gayelerinin çocukları, gençleri uyuşturucudan uzak tutmaya çalışmak ve bu amaçla koruma zırhını güçlendirmek olduğunu belirtti.

Çocukların ve gençlerin yanı sıra toplumun da bilinçlenmesi gerektiğine işaret eden Karaokçu, yaptıkları araştırmaların ardından toplumda ciddi bir değer kaybı olduğunu gözlemlediklerini ve farkındalık çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Karaokçu, bu çalışmalar çerçevesinde yaptıklarını anlatarak, kısa bir süre önce de uzun zamandır dile getirdikleri iş birliği güç birliği çağrıları doğrultusunda KAÜ ile iş birliği protokolü imzaladıklarını söyledi.