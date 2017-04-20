Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Nisan 2017 Perşembe 15:30

LEFKOŞA’DA BİSİKLET HIRSIZLIĞI, MAĞUSA’DA KUNDAKLAMA

LEFKOŞA'DA BİSİKLET HIRSIZLIĞI, MAĞUSA'DA KUNDAKLAMA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

LEFKOŞA’DA BİSİKLET HIRSIZLIĞI, MAĞUSA’DA KUNDAKLAMA

 Lefkoşa’da apartman önünden dağ bisikleti çalan genç tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Mustafa Hürses’e ait dağ bisikletini apartmanın önünden çalan 21 yaşındaki M.Ç. (E) tutuklandı. Olay önceki gece oldu.

Polis, M.Ç.’nin geçtiğimiz Mart ayında 3 dağ bisikleti daha çaldığını tespit etti. Çalınan 3 dağ bisikletinin kime ait olduğu henüz belirlenemedi.

Öte yandan Gazimağusa’da iki araç kundaklandı. Anafartalar Caddesi’nde, Dede Apartmana ait park yerinde Nefis Dede’ye ait 2 araç meçhul şahıs veya şahlar tarafından üzerlerine yanıcı madde dökülerek kasti hasara uğratıldı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖZGÜRGÜN: “SİYASİ BEKİRSİZLİĞE RAĞMEN EKONOMİ CİDDİ ŞEKİDLE GELİŞTİ” ÖZGÜRGÜN: “SİYASİ BEKİRSİZLİĞE RAĞMEN...
Özgürgün, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nın Açılışını Yaptı Özgürgün, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nın...
“Evimiz Darmadağın” “Evimiz Darmadağın”
63 Yaşındaki Ayşe Şahmaran Hayatını Kaybetti 63 Yaşındaki Ayşe Şahmaran Hayatını Kaybetti
Gazimağusa’da Öldürülen Burcu Okumuş'un Ailesinin Öncülüğünde Zonguldak'ta Tepki Yürüyüşü Düzenlendi Gazimağusa’da Öldürülen Burcu Okumuş'un...
Mdp, 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı Yayımladı Mdp, 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı Yayımladı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

ÖZGÜRGÜN: “SİYASİ BEKİRSİZLİĞE RAĞMEN...
Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), KKTC Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu işbirliğiyle...

Haberi Oku