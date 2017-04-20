LEFKOŞA’DA BİSİKLET HIRSIZLIĞI, MAĞUSA’DA KUNDAKLAMA

Lefkoşa’da apartman önünden dağ bisikleti çalan genç tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Mustafa Hürses’e ait dağ bisikletini apartmanın önünden çalan 21 yaşındaki M.Ç. (E) tutuklandı. Olay önceki gece oldu.

Polis, M.Ç.’nin geçtiğimiz Mart ayında 3 dağ bisikleti daha çaldığını tespit etti. Çalınan 3 dağ bisikletinin kime ait olduğu henüz belirlenemedi.

Öte yandan Gazimağusa’da iki araç kundaklandı. Anafartalar Caddesi’nde, Dede Apartmana ait park yerinde Nefis Dede’ye ait 2 araç meçhul şahıs veya şahlar tarafından üzerlerine yanıcı madde dökülerek kasti hasara uğratıldı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.