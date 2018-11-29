Lefkoşa’da bir kuyumcuya satılmaya çalışılan çalıntı ziynet eşyaları Doğanköy’den

Lefkoşa otobüs terminalinde bu sabah tutuklanan 2 kişinin kuyumcuya satmaya çalıştığı ziynet eşyalarının Doğanköy’den çalındığı tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’nden verilen bilgiye göre, bu sabah tutuklanan D.A.(E-38) ve Ö.A.’nın (E-30) ileri soruşturmasında, söz konusu kişilerin 23 Kasım’da Doğanköy’de İsmet Küçük’ün evine girerek muhtelif ziynet eşyası çaldığı tespit edildi.

D.A.(E-38) ve Ö.A.(E-30), çalıntı olduğuna inanılan ziynet eşyalarını kuyumcuya satmaya çalışmış ve bu sabah polis tarafından Lefkoşa’da otobüs terminali bölgesinde tespit edilerek tutuklanmıştı.