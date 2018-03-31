LEFKOŞA’DA BEŞİNCİ KEZ AVRUPA RALLİSİ HEYECANI YAŞANACAK

HARMANCI: “LEFKOŞA’DA BEŞİNCİ KEZ KUSURSUZ BİR RALLİ HEYECANI YAŞATACAĞIZ”



Lefkoşa’da beşinci kez Avrupa Rallisi heyecanı yaşanacak.



Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, LTB’nin ev sahipliğini üstlendiği ve bu yıl 17 Haziranda yapılması planlanan Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) ile Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın (MERC) Kıbrıs Rallisi kapsamındaki seyirci özel etabı çalışmaları başladı.



Kuzey Kıbrıs Touring Otomobil Kurumu (KKTOK) ve Kıbrıs Otomobil Kurumu (CAA) işbirliğinde beşincisi yapılacak olan Lefkoşa seyirci özel etabı için, LTB’nin organizasyonunda geniş katılımlı bir koordinasyon toplantısı düzenlendi.



LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katıldığı toplantıya Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enformasyon Dairesi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Trafik Şube Amirliği, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Lefkoşa Kaymakamlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, LTB Dış İlişkiler Birimi ve Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu yetkilileri katıldı.



HARMANCI



Toplantıda konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, etkinliği beşinci kez gerçekleştirecek olmanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.



Başkan Harmancı, Avrupa Ralli Şampiyonası ile Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın bir ayağı olan Kıbrıs Rallisi’nin Lefkoşa seyirci özel etabına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti.



Rallinin geçmiş yıllarda başarılı bir şekilde geçekleştirildiğini ve ulusal arenada ses getiren bir etkinlik olduğunu belirten Başkan Harmancı, bu sene 17 Haziran’da gerçekleştirilecek etkinliğin yine kusursuz bir şekilde yapılabilmesi için kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinde çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.



Başkan Harmancı 2014 yılından itibaren Lefkoşa’ya büyük hareketlilik kazandıran ve Lefkoşa’nın iki yakasını bileştiren etkinliğin gerçekleşmesinde önemli katkıları olan Kuzey Kıbrıs Touring Otomobil Kurumu (KKTOK) Başkanı Tigin Kişmir’e işbirliği ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



LTB Başkanı, ayrıca toplantıya katılan kurumların yetkililerine de işbirliğinden ötürü teşekkürlerini iletti.