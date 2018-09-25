Lefkoşa’da Beşinci Kattan Düşen Genç Yaşamını Yitirdi

Lefkoşa'da, Yakın Doğu Üniversitesi’nde, bugün saat 16.15’te meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Jerel Joy (K) beşinci kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nin beşinci katında Veterinerlik Fakültesi öğrencisi İrlanda uyruklu Jerel Joy (K-23), koridorda bulunan pencereden henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı aşağıda park halinde bulunan bir aracın üzerine düşerek ağır şekilde yaralandı.

Joy, kaldırıldığı YDÜ Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 17.20’de yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

