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Lefkoşa'da baygın bulunan iki kişinin kimlikleri belli oldu

2 kişi baygın bulundu

Lefkoşa'da baygın bulunan iki kişinin kimlikleri belli oldu

2 kişi baygın bulundu

26 Mart 2018 Pazartesi 22:59
Lefkoşa'da baygın bulunan iki kişinin kimlikleri belli oldu
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Lefkoşa’da Metehan bölgesinde Sivil Savunma çemberi yakınlarında yol ortasindaki araç içerisinde baygın halde bulunan iki erkek şahıs ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kıbrıs Manşet mihabirinin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Cihangir Tip (E-46) ile Öncel Erol (E31) baygın bulunduktan sonra her iki şahısta tedbir amaçlı yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Şahısların kullanımında bulunan araçta ve üzerlerinde arama yapıldı. Cihangir Tip’in üzerinde yapılanan arama sonucunda üzerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir miktar toz madde bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 26.03.2018 23:10
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