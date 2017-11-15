LEFKOŞA’DA ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

KKTC’nin 34’üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.Tören saat 09.30’da çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Türkiye Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar anıt özel defterini imzaladı.Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Türkiye Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, 28’inci Tümen Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, 39’uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener, Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, bazı bakanlar, milletvekilleri, kurum kuruluş dernek temsilcileri katıldı.AKINCICumhurbaşkanı Akıncı, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:“Aziz Atatürk; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün 34’üncü yılına ulaştı. Senin ilke ve düşüncelerini hiç bir zorlama olmadan gönülden benimsemiş Kıbrıs Türk Halkı, bu topraklarda kökleşerek güvenli bir gelecek kurma mücadelesini sürdürmektedir. Demokratik, laik sosyal bir hukuk devleti olarak gelişme mücadelemiz devam ederken bir yandan da senin “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilken doğrultusunda uğraşlarımızı sürdürmekteyiz. Bu düşüncelerle tüm halkımızla birlikte manevi huzurunda saygı ile eğiliyoruz. Ruhun Şad olsun”.KASIRGATürkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adına Anıt Özel Defteri’ne şunları kaydetti:“Aziz Atatürk Kıbrıs Türk Halkı’nın şanlı mücadelesinin en değerli eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 34. kuruluş yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Kıbrıslı Türker’in kararlı mücadeleleri sonucunda aziz şehitlerimizin kanları ve canları pahasına kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kalkınmasını, gelişmesini, güçlenmesini sürdürmektedir. Bizlere emanetin olan Türkiye Cumhuriyeti bugün olduğu gibi gelecekte de Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yanında olmaya ve onları her alanda desteklemeye devam edecektir. Ruhun Şad olsun”.DÜNDAROrgeneral Ümit Dündar’ın Anıt Özel Defterine kaydettikleri şöyle:“Aziz Atatürk, asil ecdadımızın mirasının damgasını taşıyan bu topraklarda bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 34. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu ile huzurundayız. Günümüzden 34 yıl önce uluslararası toplumun gözleri önünde Kıbrıs Türk halkının gözleri önünde Kıbrıs Türk halkı adadaki eşitliğine ve kaderine sahip çıkan en büyük adımı atmıştır. Şanlı tarihimizin her döneminde egemenliği ve bağımsızlığı karakteri haline gelen milletimizin bayraklaşan Kuzey Kıbrıs topraklarında da kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve kahraman mücahitlerin birlikte vermiş oldukları mücadele sonucunda bir vatan bir devlet ve bir cumhuriyet kazanmıştır.Bugün uğruna çok ağır bedeller ödenen bu topraklarda Kıbrıs Türkü barış ve huzur içinde yaşamakta, tüm dünyaya özgür bir millet egemen bir devlet olarak var olduğunu haykırmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türk Halkı’nın güvenliği ve esenliği için uluslararası hukuka bağlı olarak ‘Yurtta sulh, Cihanda Sulh’ ilkeniz ışığında KKTC’nin ve Kıbrıs Türklüğü ’nün barış ve huzur içinde payidar kalması uğruna üstüne düşen görevleri hakkıyla yerine getirmeye devam edecektir. Bağımsızlık aşkı ve vatan sevgisi ile bayraklaşan vatan toprakları uğruna seve seve canını feda eden tüm aziz şehitlerimiziz ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyor manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz Şad olsun”