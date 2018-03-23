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LEFKOŞA’DA ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU 

LEFKOŞA’DA ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU 

23 Mart 2018 Cuma 17:07
LEFKOŞA’DA ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU 
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Öte yandan dün 14.00-18:00 ve 20.00-22.00 saatleri arasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bir Asayiş ve Trafik Operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve kumarhaneler kontrol edilerek, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak yirmi iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.  

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 480 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 85 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.  

Anahtar Kelimeler:
Asayiş Ve Trafik Operasyonu
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