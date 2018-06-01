Lefkoşa’da asayiş ve huzur operasyonu

TRAFİKTE 500 ARAÇ KONTROL EDİLDİ, 114 SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI, 3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
KUMARHANELERDE 12 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI
Lefkoşa’da polis dün akşam “asayiş ve huzur operasyonu” düzenledi; trafikte kontrol ettiği 500 araçtan 114’ünün sürücüsü hakkında işlem yaptı, 3 aracı trafikten men etti ve kumarhanelerde 12 kişi hakkında yasal işlem başlattı.
Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleriyle kumarhaneler kontrol edilirken, yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 12 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Trafik ekiplerince 500 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 114 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.
Trafik kontrollerinde 3 araç da trafikten men edildi.