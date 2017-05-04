Lefkoşa’da Araçlı EYLEM

Eylem saat 11:00 sırlarda tüm ilçelerden gelecek olan üyelerin katılımıyla başlayacak.Kar-İş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki İzin Kurulu tarafından toplu yolcu tarifelerine yapılan yüzde 26.5’lik zammın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından kabul edilmediği için uygulanmaya konmadığı gerekçesiyle 2 Mayıs’ta Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okulların öğrenci taşımacılığını, dün sivil yolcu taşımacılığını, bugünden itibaren de özel okullara öğrenci taşınmasını da süresiz olarak durdurdu.Kar-İş, 17 bine yakın öğrencinin taşımacılığını yapıyor.