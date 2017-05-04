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Bir Garip “Kaza”!

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04 Mayıs 2017 Perşembe 08:21

Lefkoşa’da Araçlı EYLEM

Lefkoşa'da Araçlı EYLEM
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Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), yeni toplu yolcu taşıma fiyat tarifesinin uygulamaya konmaması gerekçesiyle sürdürdüğü eylemlere ek olarak bugün Cumhuriyet Meclisi ve Maliye Bakanlığı önünde araçlı eylem yapıyor.

Eylem saat 11:00 sırlarda tüm ilçelerden gelecek olan üyelerin katılımıyla başlayacak.

Kar-İş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki İzin Kurulu tarafından toplu yolcu tarifelerine yapılan yüzde 26.5’lik zammın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından kabul edilmediği için uygulanmaya konmadığı gerekçesiyle 2 Mayıs’ta Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okulların öğrenci taşımacılığını, dün sivil yolcu taşımacılığını, bugünden itibaren de özel okullara öğrenci taşınmasını da süresiz olarak durdurdu.

Kar-İş, 17 bine yakın öğrencinin taşımacılığını yapıyor. 
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Lefkoşa’da Araçlı EYLEM
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