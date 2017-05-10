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10 Mayıs 2017 Çarşamba 09:09

LEFKOŞA’DA ARAÇ YAYAYA ÇARPTI!

LEFKOŞA'DA ARAÇ YAYAYA ÇARPTI!
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LEFKOŞA’DA ARAÇ YAYAYA ÇARPTI!

Başkent Lefkoşa’da bu sabah meydana gelen trafik kazasında 38 yaşındaki Meryem Altınbaş hafif yaralandı.Kaza bu sabah saat 7.00 civarında Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde 41 yaşındaki Sabite Ballı’nın LE 135 plakalı jeep aracı ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada meydana geldi. Sabite Ballı, Sağlık Bakanlığı önünde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 38 yaşındaki Meryem Altınbaş’a çarptı.Aracın çarptığı Meryem Altınbaş, hafif yaralandı… Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılan Altınbaş’ın tedavisi sürüyor. 
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LEFKOŞA’DA ARAÇ YAYAYA ÇARPTI!
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