Lefkoşa’da araç hırsızlığı

Dün gece saat 23:00 sıralarında, Çetinkaya spor kulübünün alt kısmındaki park halindeki CZ 010 plakalı araç çalınmıştır.
Kıbrıs Manşet gazetemize baş vuran araç sahibinin aracını gören kişilerin en yakın polis karakolunu aramalırını istedi.
Park halindeki arabayı çaldılar
Dün gece saat 23:00 sıralarında, Çetinkaya spor kulübünün alt kısmındaki park halindeki CZ 010 plakalı araç çalınmıştır.
Kıbrıs Manşet gazetemize baş vuran araç sahibinin aracını gören kişilerin en yakın polis karakolunu aramalırını istedi.