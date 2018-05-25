Lefkoşa’da Alkollü İki Kişi Uygunsuz Hareketleri Nedeniyle Tutuklandı

Lefkoşa’da dün akşam alkollü içki tesiri altındayken yüksek sesle bağırıp rahatsızlık yaratan, uygunsuz tavırlar sergileyen ve Şehitler Anıtı’ndaki Türk bayrağını yarıya indiren iki kişi tutuklandı.



Polis açıklamasına göre Cemal Gürsel Caddesi’nde saat 00.15’te,08 promil alkollü içki tesiri altındaki R.A.S.(E-30), Şehitler Anıtı’ndaki Türk bayrağını yarıya kadar indirdi. Söz konusu kişi daha sonra birlikte olduğu ve 156 promil alkollü içki tesiri adlında bulunan arkadaşı M.L.E.C.(E-23) ile birlikte yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yarattı.

Polis açıklamasında söz konusu şahısların yol içerisine yatarak uygunsuz tavır ve harekette bulundukları sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandıkları kaydedildi.



