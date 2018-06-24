Lefkoşa'da 84 sandıktaki sonuçlara göre Harmancı yüzde 53,67 ile önde

LEFKOŞA BELEDİYESİ’NDE 143 SANDIKTAN 84’Ü AÇILDI
Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde Lefkoşa Belediyesi Başkanlığı için oy kullanılan 143 sandıktan 84’ü açıldı. YSK’ya göre, TDP adayı Mehmet Harmancı, oyların yüzde 53,67’sini kazanarak seçimi önde götürüyor.
YSK sitesine göre sonuçlar şöyle:
Lefkoşa Belediyesi:
Toplam Sandık Sayısı: 143
Açılan Sandık Sayısı: 84
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 38462
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 12544
Seçime Katılma Oranı: %32,6112063
Geçersiz Oy Oranı: 481
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
TDP Mehmet Harmancı (TDP) 6474 53,67
UBP Hasan Sertoğlu (UBP) 4298 35,63
YDP Mehmet Ünal Bay (YDP) 111 0,92
DP Gencay Eroğlu (DP) 903 7,49
BAĞ 6 Arif Salih Kırdağ (BAĞ 6) 92 0,76
BAĞ 5 Çetin Sadeli (BAĞ 5) 185 1,53