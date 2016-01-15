Lefkoşa’da 3 Kişi Tutuklandı



Lefkoşa’da Mevlevi Tekke Sokak üzerinde, bir apartmana ait park yerinde, parke taş altında gizlenmiş yaklaşık 3 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğuna inanılan M.Ç.(E-23), M.A.(E-36) ve K.M’nin.(E-33) kaldığı ikametgahlarda polis tarafından yapılan aramada içerisinde aynı tür uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 gram daha ele geçirildi.

Adı geçen 3 kişiyi tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.