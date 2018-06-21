Lefkoşa’da 24 İş Yerine Eksiklerinden Dolayı İhbar verildi!

SATIR DÖNER İSİMLİ İŞLETMEYE PARA CEZASI KESİLDİ

Lefkoşa’daki denetimlerde, 24 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildiği bildirildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)’den yapılan açıklamaya göre, Belediyenin Halk Sağlığı Şubesi, 4 -14 Haziran tarihleri arasında 54 iş yerini ayrıca Lefkoşa Fuar alanında bulunan gıda stantlarını denetledi; denetimler sonucunda, 24 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

Satır Döner isimli işletmeye geçerli işyeri izni olmaması, gayrısıhhi ortamda çalışılması, sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması ve çevre kirliliği nedeniyle Belediyeler Yasası gereği para cezası kesildi.



Öymar Market kasabından 1 birim ürün gayrısıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi.ŞEBEKE SUYU MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL OLARAK TÜKETİME UYGUNAylık rutin kontroller çerçevesinde Lefkoşa sınırları içerisindeki tüm bölgelerden şebeke suyundan alınan numunelerin Devlet Laboratuarında analizleri yaptırıldı. Analiz sonuçlarına göre tüm numunelerin mikrobiyolojik ve kimyasal olarak tüketime uygun olduğu belirlendi.Denetlenen işyerleri niteliklerine göre; 2 dersane, 7 kuaför ve berber salonu, 1 öğrenci yurdu, 10 restoran, 10 kafeterya, 5 gıda üretim yeri, 1 su dolum tesisi, 3 market, 1 gıda deposu, 1 oto galeri, 1 oto yıkama yeri, 3 balık satış yeri, 9 kasap, 32 gıda standı (fuar alanı) olarak açıklandı.