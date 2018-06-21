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Lefkoşa’da 24 İş Yerine Eksiklerinden Dolayı İhbar verildi!
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Lefkoşa’da 24 İş Yerine Eksiklerinden Dolayı İhbar verildi!

SATIR DÖNER İSİMLİ İŞLETMEYE PARA CEZASI KESİLDİ

Lefkoşa’da 24 İş Yerine Eksiklerinden Dolayı İhbar verildi!

SATIR DÖNER İSİMLİ İŞLETMEYE PARA CEZASI KESİLDİ

21 Haziran 2018 Perşembe 11:27
Lefkoşa’da 24 İş Yerine Eksiklerinden Dolayı İhbar verildi!

SATIR DÖNER İSİMLİ İŞLETMEYE PARA CEZASI KESİLDİ
 Lefkoşa’daki denetimlerde, 24 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildiği bildirildi. 
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)’den yapılan açıklamaya göre, Belediyenin  Halk Sağlığı Şubesi,  4 -14 Haziran tarihleri arasında 54 iş yerini ayrıca Lefkoşa Fuar alanında bulunan gıda stantlarını denetledi; denetimler sonucunda, 24  iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi. 
Satır Döner isimli işletmeye geçerli  işyeri izni olmaması, gayrısıhhi ortamda çalışılması, sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması ve  çevre kirliliği nedeniyle Belediyeler Yasası gereği para cezası kesildi. 

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Öymar Market kasabından 1 birim ürün gayrısıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi.
ŞEBEKE SUYU MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL  OLARAK TÜKETİME UYGUN
Aylık rutin kontroller çerçevesinde Lefkoşa sınırları içerisindeki tüm bölgelerden şebeke suyundan alınan numunelerin Devlet Laboratuarında analizleri yaptırıldı. Analiz sonuçlarına göre tüm numunelerin mikrobiyolojik ve kimyasal  olarak tüketime uygun olduğu belirlendi. 
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre; 2 dersane, 7 kuaför ve berber salonu, 1 öğrenci yurdu, 10 restoran, 10 kafeterya, 5 gıda üretim yeri, 1 su dolum tesisi, 3 market, 1 gıda deposu, 1 oto galeri, 1 oto yıkama yeri, 3 balık satış yeri, 9 kasap, 32 gıda standı (fuar alanı) olarak açıklandı.
 


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Son Güncelleme: 21.06.2018 15:06
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