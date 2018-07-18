Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde Açık Hava Yaz Sineması Günleri

Lefkoşa, 18 Temmuz 18 : Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlediği “Açık Hava Yaz Sineması” günleri Salı günü başlıyor.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü avlusunda yapılacak gösterimlerde salı günü “Uzun Hikaye”, 31 Temmuz Salı günü ise “Sarmaşık” filmi gösterilecek.

Patlamış mısır ve içecek ikramları eşliğinde geçmişe nostaljik bir yolculuk yapmak isteyen herkesin ücretsiz olarak katılabileceği film gösterimleri saat 21.00’da başlayacak.

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