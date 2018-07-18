banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91835
ALTIN
188.178
DOLAR
4.7831
STERLİN
6.2400
EURO
5.5608
İçişleri Bakanlığı'nda yeni atamalar
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA YENİ ATAMALAR
Ülkenin acil sorunlarından biri daha çözüldü!
ÜLKENİN ACİL SORUNLARINDAN BİRİ DAHA...
Bakan, Devleti zarara soktu!
BAKAN, DEVLETİ ZARARA SOKTU!
Terzi Osman hayatını kaybetti
TERZİ OSMAN HAYATINI KAYBETTİ
banner282
Flaş Haber
Bakan, Devleti zarara soktu!
Kapat

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde Açık Hava Yaz Sineması Günleri

Lefkoşa, 18 Temmuz 18 : Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlediği “Açık Hava Yaz Sineması” günleri Salı günü başlıyor.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde Açık Hava Yaz Sineması Günleri

Lefkoşa, 18 Temmuz 18 : Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlediği “Açık Hava Yaz Sineması” günleri Salı günü başlıyor.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:21
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde Açık Hava Yaz Sineması Günleri

Lefkoşa, 18 Temmuz 18 : Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlediği “Açık Hava Yaz Sineması” günleri Salı günü başlıyor.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü avlusunda yapılacak gösterimlerde salı günü “Uzun Hikaye”, 31 Temmuz Salı günü ise “Sarmaşık” filmi gösterilecek.

Patlamış mısır ve içecek ikramları eşliğinde geçmişe nostaljik bir yolculuk yapmak isteyen herkesin ücretsiz olarak katılabileceği film gösterimleri saat 21.00’da başlayacak.

(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI

 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın Eğitimi Kolektifi “çocukların Beden Bütünlüğü Ve Yaşam Hakkı
Kadın Eğitimi Kolektifi “çocukların Beden Bütünlüğü Ve Yaşam Hakkı" Konulu Konferans Düzenleniyor
Sucuoğlu, hükümeti icraata davet etti
Sucuoğlu, hükümeti icraata davet etti
Gültekin, Mağusa Kaymakamı Serpal oldu
Gültekin, Mağusa Kaymakamı Serpal oldu
Başsavcı Aşkan İlgen emekli oldu
Başsavcı Aşkan İlgen emekli oldu
Tatar: “Enflasyon ve dövizdeki yükseliş karşısında vatandaş ve sektörlerin korunması gerekir”
Tatar: “Enflasyon ve dövizdeki yükseliş karşısında vatandaş ve sektörlerin korunması gerekir”
İçişleri Bakanlığı'nda yeni atamalar
İçişleri Bakanlığı'nda yeni atamalar
Ülkenin acil sorunlarından biri daha çözüldü!
Ülkenin acil sorunlarından biri daha çözüldü!
Girne Kaymakamlığı Cuma Günü Drone Uçuşları, Deniz Ve Dağ Paraşütü Gibi Aktivitelerin Yapılmamasını İstedi
Girne Kaymakamlığı Cuma Günü Drone Uçuşları, Deniz Ve Dağ Paraşütü Gibi Aktivitelerin Yapılmamasını İstedi
Bakan, Devleti zarara soktu!
Bakan, Devleti zarara soktu!
Akıncı, siyasi parti başkanlarıyla değerlendirmelerde bulunuyor
Akıncı, siyasi parti başkanlarıyla değerlendirmelerde bulunuyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim