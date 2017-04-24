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24 Nisan 2017 Pazartesi 16:37

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü “çocuk Şenliği” Düzenledi

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle “Çocuk Şenliği” düzenledi.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü 'çocuk Şenliği” Düzenledi
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Lefkoşa, 24 Nisan 17 : Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle “Çocuk Şenliği” düzenledi.

Şenlik, “Çocuklar Doyasıya Eğlensin Diye!” sloganıyla ve Gazimağusa Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirildi.

“Çocuk Şenliği” Mağusa Gelişim Akademisi’nde yer aldı. Çocuklar şenlik süresince gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle gün boyu eğlendi.

Etkinliğe Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Hüseyin Şahin de katıldı. Arter ile Şahin burada yaptığı konuşmalarda, geleceğin teminatı çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Şenliğe yoğun ilgi gösteren çocuklar, gün boyunca sahneye çıkıp şarkılar söyledi, oyunlar oynadı, Karagöz ve Hacivat, Nasrettin Hoca, Keloğlan ve palyaço ile illüzyon gösterisi izledi.

Çocuk şenliğinde ayrıca çekiliş yapılarak çocuklara sürpriz hediyeler dağıtıldı, ikramlar yapıldı.

(EMR/HÖ)

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