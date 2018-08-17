banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
87180
ALTIN
233.505
DOLAR
6.1705
STERLİN
7.7894
EURO
7.0291
Kasıtlı yakmış
KASITLI YAKMIŞ
Yenişehir’de korkutan kaza
YENİŞEHİR'DE KORKUTAN KAZA
Ercan'da yine uyuşturucu
ERCAN'DA YİNE UYUŞTURUCU
Devlet Dairelerinde Arife’nin Arife’si Kutlanıyor…!
DEVLET DAİRELERİNDE ARİFE’NİN ARİFE’Sİ KUTLANIYOR..!
banner282
Flaş Haber
Yenişehir’de korkutan kaza
Kapat

Lefkoşa, Uluslararası Halk Dansları Festivaline Hazırlanıyor

ULUSLARARASI LEFKOŞA HALK DANSLARI FESTİVALİ’NİN 12’NCİSİ 29 AĞUSTOS- 2 EYLÜL TARİHLERİNDE YAPILIYOR

Lefkoşa, Uluslararası Halk Dansları Festivaline Hazırlanıyor

ULUSLARARASI LEFKOŞA HALK DANSLARI FESTİVALİ’NİN 12’NCİSİ 29 AĞUSTOS- 2 EYLÜL TARİHLERİNDE YAPILIYOR

17 Ağustos 2018 Cuma 10:43
Lefkoşa, Uluslararası Halk Dansları Festivaline Hazırlanıyor
ULUSLARARASI LEFKOŞA HALK DANSLARI FESTİVALİ’NİN 12’NCİSİ 29 AĞUSTOS- 2 EYLÜL TARİHLERİNDE YAPILIYOR

FESTİVALE 4 ÜLKEDEN EKİPLER KATILACAK

Lefkoşa, 17 Ağustos 18 (.): Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin 12’ncisi, 29 Ağustos- 2 Eylül tarihlerinde yapılıyor.

Bu yılki festivale Portekiz, İrlanda, Çekya ve Türkiye’den halk dansları ekipleri katılacak.
Festivalin kortej yürüyüşü 29 Ağustos Çarşamba günü saat 19.30’da Dereboyu’nda başlayacak ve festivaldeki gösterilerin yapılacağı Çağlayan Parkı’nda tamamlanacak. Saat 20.30’da grupların takdimi ve açılış konuşmaları yapılacak; açılış dansları sunulacak.
Saat 22.00’de ise HAS-DER bahçesinde Kıbrıs Gecesi düzenlenecek.
30 Ağustos Perşembe günkü etkinlikler 20.00’de Lefkoşa Belediye Orkestrası konseri ile başlayacak.
Ardından İzel Seylani 20.30’da Karagöz Sihirli Sebzeler isimli gölge oyununu sahneleyecek. Perşembe günkü etkinlikler Çekya, İrlanda, Portekiz, Türkiye, TUFAD ve Gençlik Merkezi’nden ekiplerin halk dansları gösterileri ile son bulacak.
31 Ağustos Cuma akşamı 20.00’de Oğulcan Başar konser verecek; 21.00’de Çekya, İrlanda, Portekiz, Türkiye, GÖÇ-TAŞ ve FOLK-DER ekipleri dans gösterisi yapacak.
1 Eylül Cumartesi sabah 11.00’de Büyükhan’da Çekya, İrlanda, Portekiz, Türkiye ve FOLK-DER ekipleri gösteri yapacak.
Aynı gece 20.00’de Osman Tuğsal konseri ve tüm grupların sahne performansları ile plaket takdimi yapılacak.
Festival etkinlikleri 2 Eylül Pazar akşamı 20.00’de Caravan Blue konseri; ardından 21.00’de Portekiz, Türkiye, FOGEM, HAS-DER, Nevfitness ve Dancebase gruplarının dans gösterileri ile son bulacak.
Festivalle ilgili bugün Lefkoşa Türk Belediyesi’nde (LTB) basın toplantısı düzenlendi.
NEBİH
Toplantıda ilk sözü Festival Organizasyon Komitesi adına HAS-DER Başkanı Ali Nebih aldı.

Festivalin büyük bir hayal olarak başladığını anlatan Nebih, organizasyonun büyük fedakarlıklarla sürdürülebildiğini söyledi.

7 dernek, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Gençlik Dairesi’nin iş birliğiyle düzenlenen festivale bu yıl Portekiz, Çekya, İrlanda ve Türkiye’den ekiplerin katılacağını kaydeden Nebih, etkinlikler kapsamında Osman Tuğsal, Oğulcan Başarı, Caravan Blue ve Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın da sahne alacağını kaydetti.

ÇOLAKOĞLU
Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu da basın toplantısında yaptığı konuşmada, gençliğin yer aldığı her organizasyonda paydaş olarak yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.
Ülke gençlerinin uluslararası boyutu olan böylesi etkinliklerde yer almasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Çolakoğlu, organizasyonda yer alan tüm paydaşlara teşekkür etti.
Çolakoğlu, devlet-yerel yönetim- sivil toplum örgütü iş birliğinin önemine de vurgu yaptı.
HARMANCI
LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise bir müddet duraksadıktan sonra derneklerin özverisiyle yeniden hayat bulan Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin, bu yeniden dirilişi temsil etmesi için Çağlayan bölgesinde düzenlendiğine işaret etti.
Harmancı, festival sayesinde Çağlayan’ın yatırım ve altyapı açısından güçlendiğini de kaydetti.
Festival çerçevesinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan İzel Seylani’nin Karagöz Hacivat gösterisi gerçekleştireceğini dile getiren Harmancı bu oyunun yerel değerleri içeren bir metinle hazırlanması bakımından önemli olduğunu ifade etti.
LTB Başkanı Harmancı ayrıca, 29 Ağustos Çarşamba gerçekleştirilecek açılış korteji öncesi, 28 Ağustos Salı günü Çağlayan’da, festival alanında 20.30’da Alikko ile Caher isimli kısa filmin gösterileceğini de duyurdu.
(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI
Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu Fotoğraf: Süleyman Önal
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava-Sen’den Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na eleştiri
Hava-Sen’den Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na eleştiri
“Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı” komitede onaylandı
“Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı” komitede onaylandı
Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği: “Zam yapılmaması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz”
Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği: “Zam yapılmaması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz”
Sıcak hava etkili olmaya devam edecek
Sıcak hava etkili olmaya devam edecek
Yenişehir’de korkutan kaza
Yenişehir’de korkutan kaza
“Hubble Bubble Show”, kanser hastaları yararına gösteri yapacak
“Hubble Bubble Show”, kanser hastaları yararına gösteri yapacak
Dizdarlı: ”İçişleri Bakanlığı 2017’de Trafik Hizmetleri Komisyonu’nun çalıştırılmasını ciddi biçimde ihmal etmiştir”
Dizdarlı: ”İçişleri Bakanlığı 2017’de Trafik Hizmetleri Komisyonu’nun çalıştırılmasını ciddi biçimde ihmal etmiştir”
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan 133 çocuğa bayram sevinci
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan 133 çocuğa bayram sevinci
Sendikal Platform ekonomik krizden ortak çıkış aramak amacıyla toplantı düzenledi
Sendikal Platform ekonomik krizden ortak çıkış aramak amacıyla toplantı düzenledi
Devlet Dairelerinde Arife’nin Arife’si Kutlanıyor…!
Devlet Dairelerinde Arife’nin Arife’si Kutlanıyor…!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim