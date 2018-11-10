“lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu” Yarın... Maraton Çerçevesinde “makarna Günü” Düzenlendi





Lefkoşa, 10 Kasım 18 (.): “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu” yarın gerçekleşecek.



Maraton çerçevesinde bugün Büyük Han’da “Makarna Günü” düzenlendi.



LTB’den yapılan açıklamada, maratonlarda geleneksel olarak düzenlenen “Makarna Günü”nün bu yıl ilk kez Kıbrıs’ın en büyük maratonu olan “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu”nda da yapıldığı belirtildi.



Açıklamaya göre, karbonhidrat yüklemesi amacı ile düzenlenen Makarna Günü’nde, Paylaşım Mutfağı’ndan makarna servisi yapıldı.



“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’nda 10 ile 20 km’de yarışacak olan kişiler aileleri ve çok sayıda yurttaşın katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.



Etkinlikte, Eril Cambaz akustik müziği ile yer aldı.



Kurum, kuruluş, dernek, sivil toplum örgütleri ve yurttaşların ilgi gösterdiği Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu yarın gerçekleştirilecek.



LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yurttaşları yarın gerçekleştirilecek “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’na davet etti.



Tüm geliri ihtiyaçlı bireylere her gün 1 öğün yemek sağlayan LTB Paylaşım Mutfağı’na bağışlanacağı maratonda 4 km için kayıtlar maraton günü saat 10:00’a kadar LTB binasında devam edilecek.



Yarın YDÜ ambulanslarının hazır bulunacağı maratonda olası acil durumlarda 0533 831 53 33 ve 0533 827 65 55 numaralı telefonlar aranabilir.



Belediye önünden verilecek startların saatleri 21 km 07:00, 10 km 09:30 ve 4 km ise 10:30.



(HA)





