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Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’nun Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 13 Kasım 18 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) organizasyonuyla pazar günü gerçekleştirilen Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’nun ödül töreni dün akşam Bandabuliya Sahnesi’nde gerçekleştirildi.LTB’den yapılan açıklamaya göre, maratonda 10 kilometre ve 21 kilometre yarışlarında dereceye giren koşuculara kupaları verildi.Törende ayrıca maratona sponsor olan ve katkı koyan kişi ve kurumlara teşekkür belgeleri ve plaketleri verildi.Maratona destek için Türkiye’den gelen...

Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’nun Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 13 Kasım 18 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) organizasyonuyla pazar günü gerçekleştirilen Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’nun ödül töreni dün akşam Bandabuliya Sahnesi’nde gerçekleştirildi.LTB’den yapılan açıklamaya göre, maratonda 10 kilometre ve 21 kilometre yarışlarında dereceye giren koşuculara kupaları verildi.Törende ayrıca maratona sponsor olan ve katkı koyan kişi ve kurumlara teşekkür belgeleri ve plaketleri verildi.Maratona destek için Türkiye’den gelen...

13 Kasım 2018 Salı 13:25
Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’nun Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 13 Kasım 18 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) organizasyonuyla pazar günü gerçekleştirilen Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’nun ödül töreni dün akşam Bandabuliya Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, maratonda 10 kilometre ve 21 kilometre yarışlarında dereceye giren koşuculara kupaları verildi.

Törende ayrıca maratona sponsor olan ve katkı koyan kişi ve kurumlara teşekkür belgeleri ve plaketleri verildi.

Maratona destek için Türkiye’den gelen genç neslin başarılı ses sanatçısı Cem Belevi’nin bir şarkı ile renklendirdiği gecede LTB Orkestrası müzik dinletisi sundu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ödül töreninde yaptığı konuşmada, maratona katkı koyan tüm kişileri ve kurumları tek tek anons ederek onore ederken, Paylaşım Mutfağı için düzenlenen maratonun birçok yönden dayanışmayı sağladığının altını çizdi.

LTB’nin kendi personeli ile organize ettiği maratonun tam bir profesyonel anlayış ile aylarca emek harcanarak düzenlendiğine işaret eden Harmancı, önümüzdeki yıl maratonun uluslararası bir yapıya kavuşturmak için hazırlıklara şimdiden başladıklarını ifade etti.

Harmancı’nın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Maratonun ana sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell ve destek veren KKTC Atletizm Federasyonu yetkililerine plaketleri Harmancı tarafından verildi.

Maratonda dereceye giren ve kupa alan sporcular şu şekilde:

10 KM KADINLAR

Genel Klasman: 1.Tuğba Güneş, 2.Mine Devrim, 3.Melda Ünal
18-29 yaş: 1.Mine Devrim, 2.Ayça Küçükakça,3.Şirin Bolkan
30-39 yaş: 1.Tuğba Güneş, 2.Melda Ünal, 3.Suna Evran Elmas
40-49 yaş: 1.Habibe Muhtaroğlu, 2.Sevil Bulanık, 3.Nagehan Baysal Utkan
50 yaş üzeri: 1.Kadriye Depreli, 2.Fiona M. Addıngton, 3.Michelle Martin

10 KM ERKEKLER

Genel Klasman: 1. Eser Kurt, 2.Mesut Akpınar, 3. Ersoy Çetinkaya
18-29 yaş: 1.Mesut Akpınar 2.Dagnu H.Tessema 3. Ahmet A. Yıldız
30-39 yaş: 1. Eser Kurt, 2.Murat Ateş, 3. Selim Gürdü
40-49 yaş: 1.Ersoy Çetinkaya 2.Tümer Debreli 3. Okan Baysan
50 yaş üzeri: 1.Hüseyin Halitoğlu, 2.Aziz Limasollu 3.İbrahim Azkal

21 KM KADINLAR
Genel Klasman: 1.Liana Ginela, 2.Sabire Atikoğlu 3.Katalin Major
18-29 Yaş: 1.Liana Ginela, 2.Sabire Atikoğlu, 3.Nadya Zuyeva Saçlı
30-39 Yaş: 1.Katalın Major, 2.Sevim Yıldız, 3.Emel Bilgin
40-49 Yaş: 1.Nuran Öze, 2.Yonca Özdemir
50 Yaş Üstü: 1.Şerife Derya Deniz, 2.Güler Şahin

21 KM ERKEKLER

Genel Klasman: 1. Cemal İneci, 2.Tamer Isırgan 3. Tuncay İbrahimzade
18-29 yaş: 1.Tuncay İbrahimzade, 2.Mertcan Bağuç, 3. Alisher Nurushev
30-39 yaş: 1.Hüseyin Öngün, 2. Özgü Özyiğit, 3. Mehmet Öngün
40-49 yaş: 1. Cemal İneci, 2.Tamer Isırgan, 3. Murat Mehrübeoğlu
50 yaş üzeri: 1. Muzaffer Ceyhan, 2. Aysın Öztoprak, 3. Bekir Moda
(YIL/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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