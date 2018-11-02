banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
215.457
DOLAR
5.4245
STERLİN
7.0525
EURO
6.1916
Cinayet zanlısı yakalandı
CİNAYET ZANLISI YAKALANDI
Sağanak yağmur geliyor
SAĞNAK YAĞMUR GELİYOR
Cinayet zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Son Dakika
CİNAYET ZANLISI MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Akınc'da önemli açıklama
Akınc'da önemli açıklama
banner282

Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” Maratonu’na Cumhurbaşkanı Akıncı, Bazı Bakan Ve Milletvekileri De Katılacak

MARATON İÇİN KAYITLAR SÜRÜYOR

Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” Maratonu’na Cumhurbaşkanı Akıncı, Bazı Bakan Ve Milletvekileri De Katılacak

MARATON İÇİN KAYITLAR SÜRÜYOR

02 Kasım 2018 Cuma 14:05
Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” Maratonu’na Cumhurbaşkanı Akıncı, Bazı Bakan Ve Milletvekileri De Katılacak

MARATON İÇİN KAYITLAR SÜRÜYOR

Lefkoşa, 2 Kasım 18 : Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 11 Kasım’da düzenleyeceği “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” Maratonu’na Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve bazı milletvekilleri de katılacak.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplumun birçok kesimini ortak bir amaç için bir araya getiren “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu”  için 26 Ekim’de başlayan kayıtlar sürüyor.

“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor, Paylaşım Artıyor” sloganıyla 3 kategoride koşulacak maratonun gelirinin ihtiyaçlı bireylere günde bir öğün yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı’nın yemek dağıtımında kullanılacağı araç alımında kullanılacak.

LEFKOŞA’NIN SİMGE İSİMLERİNDEN DE DESTEK VAR

Kayıtlar kapsamında Lefkoşa Mahkemeler Binası önünde yargı çalışanları ile bir araya gelen LTB Başkanı Mehmet Harmancı, gösterilen desteğe teşekkür etti. Başkan Harmancı bölgede bulunan Lefkoşa’nın simgeleşen esnaflar ile de görüşerek kayıt sonrasında maratonda yer alacakları numaraları kendilerine verdi.

KAYITLAR LTB ÖNÜNDE YAPILIYOR

4 kilometre (Halk Koşusu), 10 kilometre ve 21 kilometre (Yarı Maraton) olarak 3 kategoride koşulacak maraton kayıtları LTB önünde kurulan kayıt masasında yapılıyor.

Kayıtlar hafta içi 09.00-17.00 arasında ve yarın 08.00-13.00 saatleri arasında devam edecek. 4 km halk koşusu için 10 Kasım’da 08.00-17.00 saatleri arasında ve maraton günü saat 10.00’a kadar kayıt yapılabilecek. 10 ve 21 km için kayıtlar 9 Kasım Cuma saat 17.00’de tamamlanacak.

10 ve 21 km ye kayıt yaptıracak olanlar, kayıtlara gelirken yanlarında kimlik kartı veya kimlik kartı fotokopisi getirmeleri gerekiyor. 21 kilometre kategorisine 18 yaş ve üzeri kişiler katılabilirken, 10 kilometreye en az 16 yaşındakiler katılabilecek.

Katılım ücretleri 4 km için 20 TL, 10 km için 30 TL ve 21 km için 50 TL olarak belirlenen maraton ile ilgili katılımcılar, her türlü bilgiye www.lefkosamaratonu.com adresinden,0533 833 3111 ve 0533 835 1222 numaralı telefonları arayarak veya Whatsapp/Viber’dan mesaj atarak ulaşabilecek.

MARATON GÜNÜ TÜM ÖNLEMLER ALINACAK

Maraton boyunca 4 kilometre için tüm yollar, 10 ve 21 kilometre için ise polis ve zabıta kontrolünde güzergah yolları kapatılacak.  Acil bir durum olması halinde 0533 831 5333 ve 0533 827 6555 numaralı telefonlardan organizasyon komitesine ulaşılabilecek. Maraton boyunca acil durumlar için, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden ambulanslar hazır bulundurulacak.

Ülkenin en büyük organizasyonu olan “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” Maratonu’nda 100’ü aşkın LTB personeli, Polis Genel Müdürlüğü ve KKTC Atletizm Federasyonu ile işbirliği içerisinde çalışacak.

(ÖZ/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ubp 21. Kurultayı Divan Başkanlığı Parti Meclisi Seçimi Oy Sayımının Yarın Yapılacağını Duyurdu
Ubp 21. Kurultayı Divan Başkanlığı Parti Meclisi Seçimi Oy Sayımının Yarın Yapılacağını Duyurdu
Özersay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri ile görüştü
Özersay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri ile görüştü
Sağanak yağmur geliyor
Sağanak yağmur geliyor
Dpö, 2018 Hanehalkı İşgcü Anketi Hakkında Basın Toplantısı Düzenledi Anketörlere Eğitim Verdi
Dpö, 2018 Hanehalkı İşgcü Anketi Hakkında Basın Toplantısı Düzenledi Anketörlere Eğitim Verdi
Tıp-iş “teknoloji Ve Sağlık” Sempozyumu Düzenleyecek
Tıp-iş “teknoloji Ve Sağlık” Sempozyumu Düzenleyecek
“teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı” Komitede Onaylandı
“teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı” Komitede Onaylandı
Kızılay Haftası Etkinliklerle Kutlanacak
Kızılay Haftası Etkinliklerle Kutlanacak
Telekomünikasyon Dairesi Abonelerinin 30 Eylül’e Kadar Olan Borçlarını 12 Kasım Perşembe Gününe Kadar Ödemesini İstedi
Telekomünikasyon Dairesi Abonelerinin 30 Eylül’e Kadar Olan Borçlarını 12 Kasım Perşembe Gününe Kadar Ödemesini İstedi
Üçüncü Cumhurbaşkanı Eroğlu Büyükelçi Başçeri’yi Kabul Etti
Üçüncü Cumhurbaşkanı Eroğlu Büyükelçi Başçeri’yi Kabul Etti
Kamu-sen Ve Mobbingle Mücadele Derneği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
Kamu-sen Ve Mobbingle Mücadele Derneği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim