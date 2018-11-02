Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” Maratonu’na Cumhurbaşkanı Akıncı, Bazı Bakan Ve Milletvekileri De Katılacak

MARATON İÇİN KAYITLAR SÜRÜYOR

Lefkoşa, 2 Kasım 18 : Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 11 Kasım’da düzenleyeceği “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” Maratonu’na Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve bazı milletvekilleri de katılacak.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplumun birçok kesimini ortak bir amaç için bir araya getiren “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu” için 26 Ekim’de başlayan kayıtlar sürüyor.

“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor, Paylaşım Artıyor” sloganıyla 3 kategoride koşulacak maratonun gelirinin ihtiyaçlı bireylere günde bir öğün yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı’nın yemek dağıtımında kullanılacağı araç alımında kullanılacak.

LEFKOŞA’NIN SİMGE İSİMLERİNDEN DE DESTEK VAR

Kayıtlar kapsamında Lefkoşa Mahkemeler Binası önünde yargı çalışanları ile bir araya gelen LTB Başkanı Mehmet Harmancı, gösterilen desteğe teşekkür etti. Başkan Harmancı bölgede bulunan Lefkoşa’nın simgeleşen esnaflar ile de görüşerek kayıt sonrasında maratonda yer alacakları numaraları kendilerine verdi.

KAYITLAR LTB ÖNÜNDE YAPILIYOR

4 kilometre (Halk Koşusu), 10 kilometre ve 21 kilometre (Yarı Maraton) olarak 3 kategoride koşulacak maraton kayıtları LTB önünde kurulan kayıt masasında yapılıyor.

Kayıtlar hafta içi 09.00-17.00 arasında ve yarın 08.00-13.00 saatleri arasında devam edecek. 4 km halk koşusu için 10 Kasım’da 08.00-17.00 saatleri arasında ve maraton günü saat 10.00’a kadar kayıt yapılabilecek. 10 ve 21 km için kayıtlar 9 Kasım Cuma saat 17.00’de tamamlanacak.

10 ve 21 km ye kayıt yaptıracak olanlar, kayıtlara gelirken yanlarında kimlik kartı veya kimlik kartı fotokopisi getirmeleri gerekiyor. 21 kilometre kategorisine 18 yaş ve üzeri kişiler katılabilirken, 10 kilometreye en az 16 yaşındakiler katılabilecek.

Katılım ücretleri 4 km için 20 TL, 10 km için 30 TL ve 21 km için 50 TL olarak belirlenen maraton ile ilgili katılımcılar, her türlü bilgiye www.lefkosamaratonu.com adresinden,0533 833 3111 ve 0533 835 1222 numaralı telefonları arayarak veya Whatsapp/Viber’dan mesaj atarak ulaşabilecek.

MARATON GÜNÜ TÜM ÖNLEMLER ALINACAK

Maraton boyunca 4 kilometre için tüm yollar, 10 ve 21 kilometre için ise polis ve zabıta kontrolünde güzergah yolları kapatılacak. Acil bir durum olması halinde 0533 831 5333 ve 0533 827 6555 numaralı telefonlardan organizasyon komitesine ulaşılabilecek. Maraton boyunca acil durumlar için, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden ambulanslar hazır bulundurulacak.

Ülkenin en büyük organizasyonu olan “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” Maratonu’nda 100’ü aşkın LTB personeli, Polis Genel Müdürlüğü ve KKTC Atletizm Federasyonu ile işbirliği içerisinde çalışacak.

(ÖZ/ŞEB)