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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı Ve Bazı Belediye Meclis Üyeliği Adayları Haspolat’ı Ziyaret Etti

HARMANCI: “HASPOLAT HAK ETTİĞİ YATIRIMLARA KAVUŞACAK” 

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı Ve Bazı Belediye Meclis Üyeliği Adayları Haspolat’ı Ziyaret Etti

HARMANCI: “HASPOLAT HAK ETTİĞİ YATIRIMLARA KAVUŞACAK” 

10 Haziran 2018 Pazar 11:49
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı Ve Bazı Belediye Meclis Üyeliği Adayları Haspolat’ı Ziyaret Etti
HARMANCI: “HASPOLAT HAK ETTİĞİ YATIRIMLARA KAVUŞACAK” 
Lefkoşa, 10 Haziran 18 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, ekonomik düzlüğe çıkan Lefkoşa Türk Belediyesi’nin artık daha fazla yatırım yapacak güce ulaştığının altını çizerek, Haspolat’ın da çok daha iyi bir noktaya geleceğini vurguladı. 
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı Belediye Meclis Üyeliği adayları dün akşam Haspolat’ı ziyaret etti. 
Haspolat’ın mahalle ve sokaklarında Haspolatlılarla selamlaşarak sohbet eden Harmancı, evlere de konuk oldu. 
Harmancı yurttaşlarla yaptığı sohbetlerde, Haspolat’ta futbol okulu, modern dans ve folklor kursları ile hem çocuklar hem de yetişkinlere yönelik İngilizce kursları verildiğini ve bu kurslara gösterilen ilginin de bu hizmetin başarılı olduğunun göstergesi olduğuna dikkat çekti. 
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Başkan Harmancı konuşmasına şöyle devam etti;
“Bundan sonrası çok daha kolay olacak, Haspolat’ı çok daha iyi bir noktaya getireceğiz. Lefkoşa Türk Belediyesi ekonomik düzlüğe çıktı. Artık Haspolat için hak ettiği, farklı yatırımlar yapabilecek mali yapıya sahibiz...  Sizlerin desteği ve sabrıyla bugünlere geldik. Geçmiş dönemin faturasını hep birlikte ödedik, bugünü kurtardık, artık geleceğe bakıyoruz. Haspolat şehirle daha çok buluşacak” 
(AK/HÖ)        FOTOĞRAFLI

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