Lefkoşa Okulları İzci Kurulu’ndan Kanser Farkındalığına Yönelik Etkinlik...

Lefkoşa, 22 Ekim 18 : Lefkoşa Okulları İzci Kurulu, kanserde farkındalık yaratmak amacıyla Çarşamba günü Lefkoşa Kumsal Park’ta etkinlik düzenliyor.



Kuruldan yapılan açıklamaya göre “İzciler ve Liderler Ele Ele Kanser Sana Güle Güle” sloganıyla yapılacak etkinlik, 150 izci ve izci liderinin katılımıyla 15.00 – 17.00 saatleri arasında yer alacak.



(SEL)