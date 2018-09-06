Lefkoşa’nın Fethi Pazar Günü Kutlanacak





Lefkoşa, 6 Eylül 18 : Lefkoşa’nın fethinin 448’inci yıldönümü Pazar günü kutlanacak.Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda gerçekleşecek tören saat 09.00’da başlayacak.Törende, protokol sırasına göre çelenklerin Şehitler Anıtı’na konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.(DOĞ/ÖK)