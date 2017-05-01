Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Topluluğu, 9 Mayıs’ta Konser Verecek

Lefkoşa Müzik Derneği’nin “Şu Dağları Delmeli” adlı Türk müziği konseri, 9 Mayıs Salı akşamı saat 20.30’da YDÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde halka açık ve ücretsiz olarak sunulacak.

Lefkoşa, 1 Mayıs 17 : Lefkoşa Müzik Derneği’nin “Şu Dağları Delmeli” adlı Türk müziği konseri, 9 Mayıs Salı akşamı saat 20.30’da YDÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde halka açık ve ücretsiz olarak sunulacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, konsere Kıbrıs’ın yetiştirdiği usta seslerden Ajda Yardımcı da konuk sanatçı olarak katılacak.

Konserde, Lefkoşa Müzik Derneği koro ve saz elemanları sahne alarak Türk Sanat Müziği’ne damga vuran bestekarların eserlerini gerek koro gerekse solo şeklinde izleyicilere sunacak.

Türk Sanat Müziği’ni Kıbrıs’ta sevdirip yaymak ve Türk Müziği’ni gelecek kuşaklara devretmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Topluluğu, hazırlıklarını tamamladığı “Şu Dağları Delmeli” adlı 2017 yılının ilk konserinde, çoğunlukla Rast ve Gerdaniye makamlarından derlenen bir repertuarı Türk Sanat Müziği severlerine sunacak.

(GÖZ/SEL) FOTOĞRAFLI