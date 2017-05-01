FLAŞ HABER

Kırıkları Var

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2017 Pazartesi 10:17

Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Topluluğu, 9 Mayıs’ta Konser Verecek

Lefkoşa Müzik Derneği’nin “Şu Dağları Delmeli” adlı Türk müziği konseri, 9 Mayıs Salı akşamı saat 20.30’da YDÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde halka açık ve ücretsiz olarak sunulacak.

Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Topluluğu, 9 Mayıs'ta Konser Verecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 1 Mayıs 17 : Lefkoşa Müzik Derneği’nin “Şu Dağları Delmeli” adlı Türk müziği konseri, 9 Mayıs Salı akşamı saat 20.30’da YDÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde halka açık ve ücretsiz olarak sunulacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, konsere Kıbrıs’ın yetiştirdiği usta seslerden Ajda Yardımcı da konuk sanatçı olarak katılacak.

Konserde, Lefkoşa Müzik Derneği koro ve saz elemanları sahne alarak Türk Sanat Müziği’ne damga vuran bestekarların eserlerini gerek koro gerekse solo şeklinde izleyicilere sunacak.

Türk Sanat Müziği’ni Kıbrıs’ta sevdirip yaymak ve Türk Müziği’ni gelecek kuşaklara devretmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Topluluğu, hazırlıklarını tamamladığı “Şu Dağları Delmeli” adlı 2017 yılının ilk konserinde, çoğunlukla Rast ve Gerdaniye makamlarından derlenen bir repertuarı Türk Sanat Müziği severlerine sunacak.

(GÖZ/SEL) FOTOĞRAFLI

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali”nde Yarın Akşam Flüt Resitali Sunulacak “uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali”nde...
Akademi Kıbrıs Ve Maraş Derneği, Cerablus’taki Çocuklar İçin Kırtasiye Seferberliği Başlattı Akademi Kıbrıs Ve Maraş Derneği, Cerablus’taki...
Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği’nden Açıklama… Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği’nden Açıklama…
Kar-iş, Öğrenci Taşımacılığını Süresiz Durdurma Kararını Yarından İtibaren Yürürlüğe Koyacak Kar-iş, Öğrenci Taşımacılığını Süresiz...
Cumhurbaşkanı Akıncı, 1 Mayıs İşçi Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı Cumhurbaşkanı Akıncı, 1 Mayıs İşçi Bayramı...
Bellapais Manastırı’nda Klasik Opera Konseri Bellapais Manastırı’nda Klasik Opera Konseri
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

“uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali”nde...
“13. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali”, yarın&nbsp;&nbsp; akşam Mehmet Sakarya’nın...

Haberi Oku