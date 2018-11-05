Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Korosu Kızılay Haftası’nda Konser Veriyor



“SÖNMESİN IŞIKLAR KONSERİ” SALI AKŞAMI



Lefkoşa, 5 Kasım 18 (T.A.k.): “Lefkoşa Müzik Derneği ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı el ele” sloganıyla düzenlenecek Türk Müziği Konseri 13 Kasım Salı akşamı saat 20.00’de YDÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Türk Sanat Müziği alanında çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Korosu, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın 44. kuruluş yıldönümü ve bu çerçevede çeşitli etkinliklerle kutlanmakta olan Kızılay Haftası dolayısıyla Sönmesin Işıklar adlı bir konser verecek.

Şef Aydın Hikmet’in yöneteceği konserde, Lefkoşa Müzik Derneği koro ve saz elemanları sahne alarak Kızılay Haftası’na özel olarak hazırlanan repertuvarla Türk Sanat Müziğine damga vurmuş bestekarların eserlerini gerek koro, gerekse solo şeklinde izleyicilerine sunacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türk Sanat Müziği’ni Kıbrıs’ta sevdirip yaymak ve Türk Müziğini gelecek kuşaklara aynı görkemiyle devretmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Topluluğu, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın 44. kuruluş yıldönümünde gerçekleşen Kızılay Haftası’nda, sosyal ve sportif etkinliklerin yanı sıra kültür ve sanatla da haftaya dahil olarak farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Korosu, “Sönmesin Işıklar” adlı konserinde, Türk müziğinin sevilen makamı Kürdi ailesinden derlenen seçkin bir repertuvarı Türk Sanat Müziği severlere sunacak.

Konser halka açık ve ücretsiz olacak.

(GÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

