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08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:16

Lefkoşa Müzik Derneği’nin “şu Dağları Delmeli” Adlı Türk Müziği Konseri Yarın Akşam...

&nbsp;Lefkoşa Müzik Derneği’nin “Şu Dağları Delmeli” adlı Türk müziği konseri, yarın akşam saat 20.30’da YDÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde...

Lefkoşa Müzik Derneği'nin 'şu Dağları Delmeli” Adlı Türk Müziği Konseri Yarın Akşam...
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Lefkoşa, 8 Mayıs 17 : Lefkoşa Müzik Derneği’nin “Şu Dağları Delmeli” adlı Türk müziği konseri, yarın akşam saat 20.30’da YDÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde...

Dernekten yapılan açıklamaya göre, halka açık ve ücretsiz olacak konsere Kıbrıs’ın yetiştirdiği usta seslerden Ajda Yardımcı da konuk sanatçı olarak katılacak.

Konserde, Lefkoşa Müzik Derneği koro ve saz elemanları sahne alarak Türk Sanat Müziği’ne damga vuran bestekarların eserlerini gerek koro gerekse solo şeklinde izleyicilere sunacak.

Türk Sanat Müziği’ni Kıbrıs’ta sevdirip yaymak ve Türk Müziği’ni gelecek kuşaklara devretmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Topluluğu, yarın akşam vereceği “Şu Dağları Delmeli” adlı 2017 yılının ilk konserinde, çoğunlukla Rast ve Gerdaniye makamlarından derlenen bir repertuarı Türk Sanat Müziği severlerine sunacak.

(SEL)

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